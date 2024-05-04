Общие потери РФ в Украине за сутки серьезно возросли и "перескочили" новую психологическую отметку - теперь составляют более 473 тысяч захватчиков.
За сутки "минусовано" 1 260 оккупантов, и теперь общие потери врага на 4 мая 2024 года составляют около 473 400 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Россия, в частности, потеряла немало вооружения - два средства противовоздушной обороны, одну крылатую ракету, две реактивные системы залпового огня и 46 артиллерийских систем.
Ликвидирована такая вражеская техника:
- 12 танков;
- 27 боевых бронированных машин;
- 71 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 8 единиц спецтехники.
Кроме того, уничтожен 31 дрон противника оперативно-тактического уровня.
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Противники уже длительное время пытаются двигаться вперед на ряде направлений. Россияне имеют преимущество в количестве живой силы и боеприпасов. Несмотря на это, украинские воины дают им достойный отпор и наносят серьезные потери. Общие потери врага на 3 мая 2024 года составили примерно 472 140 оккупантов.
Утром 4 числа Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. По его сведениям, больше всего атак со стороны россиян отражено на Авдеевском и Бахмутском направлениях - 34 и 27 соответственно.