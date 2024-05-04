Украина заинтересована в использовании БПЛА MQ-9 Reaper для разведки.

Американские безпилотники MQ-9 Reaper занимают первое место в списке оружия, которое Украина хочет получить от США. Об этом пишет издание PoliticoPro, ссылаясь на свои источники.

"Украина все больше заинтересована в получении от США беспилотника-шпиона MQ-9 Reaper, который в последние месяцы занял первое место в списке ее желаний, поскольку она планирует операции на лето и ищет новые способы помочь выявить российские цели глубоко за линией фронта", - пишет издание.

Отмечается, что эти беспилотники были приоритетом для Киева с первых дней войны. Однако если ранее их планировалось использовать как для ударных, так и для разведывательных миссий, то теперь, по словам источников, Украина в основном заинтересована в использовании MQ-9 Reaper только для разведки.

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БПЛА MQ-9 Reaper - что о нем известно

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА, который был разработан для ВВС и ВМС США, а также для ВВС Великобритании. Его первый полёт состоялся в феврале 2001 года. Беспилотник оснащён турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час.

MQ-9A Block 1 имеет размах крыльев около 66 футов (более 20 метров), может находиться в воздухе более 24 часов и нести боевую нагрузку.

Ранее в СМИ писали, что американский концерн General Atomics предложил правительству Украины напрямую купить два беспилотника Reaper. Однако чем завершились переговоры, неясно.

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