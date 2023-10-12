Называем дату Пасхи в 2024 у католиков и у православных.

Пасха 2024 - один из самых ожидаемых церковных праздников следующего года. Дата Пасхи каждый год меняется, поскольку высчитывается по лунному календарю. Традиции Пасхи хорошо известны каждому украинцу и передаются из поколения в поколение.

Что отмечают в Пасху

Этот праздник посвящен чудесному Воскрешению Иисуса Христа через 3 дня после того, как его распяли на кресте. Считается, что Иисус воскрес в воскресенье, поэтому Пасха всегда выпадает на последний день недели. Праздник символизирует победу добра над злом, справедливости - над беззаконием. Это самое радостное событие в церковном году.

Когда Пасха в 2024 году в Украине

Дату Пасхи рассчитывают следующим образом: берут день весеннего равноденствия (21 марта) и смотрят, когда наступит ближайшее к нему полнолуние. В ближайшее к этому полнолунию воскресенье отмечают Пасху. Также у православных Пасха не может совпадать с еврейским праздником Песах (у католиков такого требования нет).

Православная Пасха всегда наступает позже католической. Иногда у христиан Воскресение Христово может совпадать.

5 мая - вот какого числа Пасха в 2024 году у православных. Это довольно поздняя дата для праздника. Интересный факт: по давним народным традициям если Пасха получается поздней, то и весна поздно наступит.

Католическая Пасха 2024 отмечается 31 марта.

Пасха 2025 у православных и католиков совпадет и будет отмечаться 20 апреля.

В 2026 году католики отметят Пасху 5 апреля, православные - 12 апреля.

Почему отличается дата Пасхи у католиков и православных

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь. Он почти полностью совпадает с григорианским, который используют католики. Теперь православные верующие будут отмечать почти все церковные праздники одновременно с католиками.

Однако Пасху и связанные с ней праздники православные всё ещё будут отмечать отдельно от католиков. Связано это с тем, что католики и православные по-разному рассчитывают дату Пасхи. Православные верующие для расчетов принимают за дату дня весеннего равноденствия 21 марта по юлианскому календарю, что по григорианскому календарю соответствует 3 апреля. Поэтому православная Пасха не может наступить раньше 4 апреля.

Православную Пасху отмечают в Украине, России, Сербии, Грузии, Черногории и среди христиан Израиля и Кипра. На православную Пасху сходит благодатный огонь в Иерусалимском храме, который православные считают чудотворным.

Когда Великий пост 2024

Ежегодно перед Пасхой верующие соблюдают длительный пост, чтобы очиститься духовно и телесно перед большим праздником. Такой пост длится 50 дней и называется Великим постом.

В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и закончится 4 мая. Последняя неделя поста (29 апреля - 4 мая) называется Страстной Седмицей и является самой строгой.

Традиции и запреты на Пасху

Украинцы всегда любили и уважали этот праздник. Пасхальные традиции появились ещё в Киевской Руси и с тех пор почти не изменились. На Пасху принято посещать богослужение, куда верующие приносят корзину с яйцами, выпечкой и мясом. Освященные продукты приносят домой и выставляют на праздничный ужин.

Праздничная трапеза на Пасху обязательно включает крашенные (крашанки) или расписанные (писанки) вареные яйца, колбасы и обрядовую выпечку - паски. За столом собираются со всей семьей.

Также у украинцев на Пасху и в течение 40 дней после праздника принято здороваться фразами "Христос Воскрес!" - "Воистину Воскрес!".

Запреты на Пасху такие же, как и на любой другой крупный церковный праздник. В Воскресение Христово нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

ругаться, обижать других людей, завидовать и желать зла;

осуждать людей за спиной и раскрывать их тайны;

заниматься гаданием, ритуалами и обрядами;

выбрасывать освященные продукты в мусорное ведро;

отказывать в помощи.

Также в первую неделю после Пасхи священнослужители не рекомендуют жениться и венчаться.

Вас также могут заинтересовать новости: