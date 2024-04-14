Испечь пасху на праздник - святое дело. Но не все хозяйки любят возиться с ней: у кого-то времени катастрофически не хватает, кто-то просто не дружит с дрожжевым тестом. В этом случае выручит пасха без дрожжей - рецепт, на который у вас уйдет всего час времени (или даже меньше).
Пасха - рецепт без дрожжей
Ингредиенты:
- яйца (С0) - 5 шт.;
- соль - 0,5 ч.л.;
- сахар - 1,5 стакана (объем стакана 200 мл);
- ванильный сахар - 3 пакетика (21 г);
- масло сливочное - 1 пачка;
- молоко - 2/3 стакана (150 мл);
- мука - 4,5 стакана (600 г);
- разрыхлитель - 2 пакетика (20 г);
- цедра апельсина;
- сухофрукты (изюм, курага, клюква) - 150 г.
Это количество ингредиентов рассчитано на две большие пасхи (бумажная форма на 3 см) или 4 маленьких (форма на 9 см).
Разогрейте духовку до 180С. Смешайте яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром и взбейте массу до пышности и посветления.
Яиц категории С1 нужно взять 6 шт.
Добавьте мягкое масло, еще раз взбейте, влейте молоко, перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и всыпьте в основную массу и перемешайте. Натрите на мелкой терке цедру лимона, добавьте в тесто цедру и промытые сухофрукты, перемешайте.
Формы для выпекания наполните на 3/4 высоты. Поставьте выпекаться в разогретую духовку на 30-35 минут - быстрая пасха без дрожжей готова.
Украсьте выпечку сверху глазурью, цукатами, орешками или посыпкой - ранее мы рассказывали, как готовится желатиновая глазурь, которая не липнет и не трескается.