Россияне продвинулись на Донбассе и под Купянском, - ISW

Возле Часового Яра оккупанты все еще пытаются улучшить тактические позиции "мясными штурмами".

Российские оккупанты продвинулись под Авдеевкой Донецкой области и Купянском в Харьковской области.

Как говорится в отчете Института изучения войны, на геолокационных кадрах за 3 мая видно российскую бронетехнику, вероятно, 1-й гвардейской танковой армии, действующей в центре Кисловки, что находится к юго-востоку от Купянска. Российские "военкоры" заявили, что подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии также достигли тактического прорыва к югу от Кисловки в направлении Котляровки и продвинулись на 480 метров вглубь. ISW не нашел визуальных подтверждений этим заявлениям.

Зато Харьковская ОВА подтвердила, что РФ на Купянском направлении возобновила штурмовые подразделения, добавив больше техники и новобранцев, и возобновила штурмовые операции.

Видео дня

Оккупанты сосредоточены на направлениях Кисловка и Табаевка. Бои также продолжаются возле Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки, Берестового, Новоегоровки, Грековки, Макеевки. Невского, Тернов, Ямполовки. Торского, возле Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Аналитики также подтверждают, что россияне незначительно продвинулись на северо-запад от Авдеевки, в частности в пределах центральной части Очеретино, а также на запад от Соловьево. Российские "военкоры" убеждают, что РФ контролирует часть или большую часть Архангельского, что находится на северо-востоке от Очеретино и к северу от Авдеевки. Кроме того, россияне заявляют о якобы продвижении оккупантов на 3,85 километра в ширину и на два километра в глубину в центральную часть Архангельского, а также на восток от Новоалександровки, на северо-запад от Керамика, в направлении Новопокровского и Соколовки, на запад от Семеновки и Бердичева и в направлении Невельского от Первомайского.

За прошедшие сутки войска РФ продолжили штурмы к востоку от Часового Яра. Подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" заявляли о небольших пехотных атаках для улучшения тактических позиций.

Представитель украинской группировки Хортица подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска несут значительные потери личного состава во время "мясных штурмов" в районе Часового Яра. Отмечается, что бои продолжались к северо-востоку от Часов Яра возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Как уточнили в ISW, вблизи Часового Яра дислоцируются подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии 17-й артиллерийской бригады и 58-го батальона спецназа 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР".

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 119 боевых столкновений. Активнее всего россияне атаковали на двух направлениях Донбасса.

Враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, ночью РФ запустила по Украине 13 "шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: