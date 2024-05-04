В Нацбанке отметили, соответствующие изменения не должны создать дополнительные риски для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка.

Национальный банк внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны для улучшения условий работы бизнеса и выхода на новые рынки. Соответствующие изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмена всех валютных ограничений для импорта работ и услуг

Отмечается, что изменения будут касаться нескольких направлений. Во-первых, отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг. НБУ обеспечивает возможность бизнесу покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг. НБУ обратится к правительству с предложением об отмене постановления от 24 февраля 2022 года №153 "Об отдельных вопросах по обеспечению осуществления импорта". Оно теряет актуальность.

Кроме того, НБУ отдельно обеспечил возможность бизнеса покупать валюту и переводить средства за границу для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов, а также членских взносов. Такие изменения обеспечат возможность отечественного бизнеса выходить на новые рынки. Это, соответственно, будет способствовать постепенному увеличению поступления экспортной выручки в Украину. Аналогичное смягчение ограничений для импорта товарной продукции осуществлено в июле 2022 года, пояснили в НБУ.

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Возможность бизнеса репатриировать "новые" дивиденды

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленные по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала. Однако Нацбанк установил ежемесячный лимит для репатриации "новых" дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте. Контроль за соблюдением этой нормы будет обеспечиваться благодаря автоматизированной информационной системе НБУ "Е-лимиты".

Предоставлена возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде

Юридические лица и физические лица-предприниматели смогут переводить денежные средства за границу для расчетов по договорам лизинга/аренды без дополнительных ограничений относительно предмета лизинга/аренды, а также даты заключения договора. Ранее такое разрешение распространялось только в отношении транспортных средств.

Смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов

НБУ упрощает условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата "новых" внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках. В частности, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования "новым" кредитом, при достижении которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита. Соответственно запрет покупать валюту для погашения "новых" кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года. Кроме того, НБУ позволит бизнесу покупать иностранную валюту для уплаты процентов по "новым" кредитам, независимо от срока пользования.

Предоставлена возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам

Резиденты-заемщики смогут переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по "старым" внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года. В рамках одного договора для просроченных (по состоянию на 1 мая 2024 года) процентных платежей предоставлена возможность переводить не более 1 млн евро за один календарный квартал. При этом это ограничение не будет применяться к будущим плановым процентным платежам. Эти изменения позволят минимизировать вероятность дефолтов украинских заемщиков.

Также предусмотрены дополнительные условия для проведения таких операций:

отсутствие просроченной задолженности по соответствующему кредитному договору по состоянию на 24 февраля 2022 года;

запрещено осуществлять покупку и перевод средств за счет кредитов или займов, полученных от резидентов;

не предусмотрено досрочное выполнение платежей или реструктуризация просроченных платежей.

Смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний

НБУ позволит представительствам международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний покупать и переводить иностранную валюту за границу на счет нерезидента – юридического лица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине. Ежемесячный лимит для проведения таких операций (одним представительством одной компании) установлен на уровне 5 млн евро в эквиваленте. Такие изменения, в частности, поспособствуют дальнейшему развитию безналичных расчетов.

Эти и ряд других технических изменений внесены постановлением правления НБУ от 3 мая 2024 года. Подавляющее большинство положений документа вступает в силу с 4 мая 2024 года, только в части репатриации "новых" дивидендов изменения вступят в силу с 13 мая 2024 года.

В НБУ подчеркнули, что указанные изменения уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, который предусматривает сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43-44 млрд долл.)

Актуальные решения НБУ

3 мая Национальный банк сообщил, что запретил банкам и небанковским финучреждениям принимать в залог по кредитам физлиц товары двойного использования.

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