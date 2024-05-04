Сегодня артистке исполнилось 37 лет.

Сегодня, 4 мая, певица Настя Каменских отмечает свой день рождения. Артистке исполнилось 37 лет. По этому поводу ее поздравил и Потап, за которого она вышла замуж в 2019 году.

На своей странице в Instagram он разместил фото Каменских в бело-красной вышиванке и нежно обратился к ней.

"Я тобой горжусь, я тебя пою. С днем рождения, крошка", - написал Алексей Потапенко.

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Кроме того, пост в соцсетях сделала и сама Каменских. Она опубликовала фотографию с роскошным букетом и сказала, что хочет загадать желание, чтобы все, кто еще сомневается открыть себя настоящего, перестали бояться быть собой.

"С восторгом я экспериментирую, обожаю быть разной, это то, что вдохновляет меня. Поэтому я хочу, чтобы и вы шагнули навстречу себе, раскрывали миру разные грани своей личности и ставили себя на первое место, независимо от мнения окружающих. Не теряйте свою самоидентичность, когда сталкиваетесь с негативом. Это ведь невероятное счастье - не играть, а жить", - написала Каменских.

Она добавила, что всегда следует помнить, что самое ценное, что у нас есть - это мы.

"Каждый из нас - индивидуальный. Каждый из нас - личность с большой буквы. Не бойтесь быть собой, проявлять себя и экспериментировать. Не бойтесь открывать для себя что-то новое и всегда следовать своим мечтам. Не бойтесь оступиться и совершить ошибку. Помогайте тем, кому можете, потому что это большое счастье и мощный обмен положительной энергией", - добавила певица.

Напомним, ранее Настя Каменских впервые заговорила об отношениях с молодым певцом.

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