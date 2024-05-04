Пропавших оккупантов пытались найти, однако это пока не дало результатов, узнали журналисты.

Во временно оккупированном россиянами Крыму пропали срочники - один молодчик из Дагестана, а еще двое - из Северной Осетии.

Инцидент произошел 30 апреля - оккупанты на резиновой лодке вышли в открытое море, несмотря не то, что был сильный ветер, сообщает BRIEF в Telegram, ссылаясь на сведения главы Северной Осетии Сергея Меняйло. По его сведения, выходивших в море срочников видели сослуживцы и обратились к спасателям. Позже были проведены поиски, но они ничего не дали.

Срочники из Крыма могли утонуть или сдаться в плен воинам Вооруженных сил Украины, пишет канал "Кремлевская табакерка", ссылаясь на сведения источника на флоте РФ. "…к поискам привлекли беспилотники, однако погода не позволила в полной мере оценить периметр и найти пропавших… Собеседники намекают, что пропавшие либо сдались в плен (иначе зачем трем срочникам выходить в море на резиновой лодке), либо утонули", - отмечается в сообщении.

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Интересные новости - Крым в центре внимания

В конце 2023 года появилась информация, что в Крыму девушки передали российским захватчикам в воинскую часть гостинцы - водку и закуску, и благодаря такому угощению ликвидировано много захватчиков. По сведениям журналистов, в алкоголе и в еде были еде и водке были "огромные дозы мышьяка".

В начале января в сети писали, что подозреваемых обнаружили в Ялте. Захватчики пытались задержать девушек сотрудники российской Федеральной службы безопасности, однако те отстреливались и ликвидировали нескольких ФСБшников.

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