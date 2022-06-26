Остатки ракеты упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили одну вражескую ракету.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО - сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет. Не пренебрегайте сигналами тревоги. Берегите себя!"- сообщил он.

Враг ударил ракетами по Киевщине: что известно

Как сообщал УНИАН, утро 26 июня началось неспокойно. Жители Киева услышали несколько взрывов. Впоследствии информацию об этом подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

Под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

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