Психологи объяснили, почему канцлер Германии Олаф Шольц публично насмехался над просьбами Украины предоставить дальнобойные ракеты Taurus.
Как пишет Bild, странные шутки Шольца об Украине и дружеском доверии вызвали волну критики среди других политиков. Издание спросило немецких политиков и психологов, что это может означать.
"Абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется за счет Украины... Канцлер-хохотун оскорбляет людей, которые боролись в Украине за жизнь и за нашу свободу", - сказал Карст Линнеманн, генсек оппозиционной партии ХДС.Видео дня
В то же время Торстен Хавенер, писатель и психолог, уверен, что шутка Шольца свидетельствует о его неуверенности и пребывании в состоянии стресса.
"Шольц смеется не потому, что высмеивает других, а потому, что находится в состоянии стресса и неуверенности в себе. Смех - это защитная маска, позволяющая уменьшить или снять напряжение в такой ситуации", - сказал Хавенер.
Кристиан Гальвес, бизнес-тренер и эксперт по языку тела, отметила, что Шольца считают "осторожным, точным, уравновешенным, задумчивым, формалистом и аналитиком, но такие лица полагаются на дистанцию, а не на близость". А встречи с гражданами предполагают близкое общение и экстравертное поведение, что вызывает неуверенность и стресс.
"Спонтанное неконтролируемое снятие напряжения происходит благодаря высвобождающему смеху. Многим людям это знакомо из своей повседневной жизни: так вдруг смеются на похоронах или в других ситуациях неуверенности", - сказал Кристиан.
Шутка Шольца об Украине
Как сообщал УНИАН, в воскресенье канцлер Олаф Шольц встретился с жителями города Люнебург. Те спросили Шольца, почему Берлин не поставляет Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Он ответил с иронией.
"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, как между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие", - сказал Шольц и рассмеялся.