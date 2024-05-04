По мнению экспертов, Шольц невербально продемонстрировал собственную неуверенность.

Психологи объяснили, почему канцлер Германии Олаф Шольц публично насмехался над просьбами Украины предоставить дальнобойные ракеты Taurus.

Как пишет Bild, странные шутки Шольца об Украине и дружеском доверии вызвали волну критики среди других политиков. Издание спросило немецких политиков и психологов, что это может означать.

"Абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется за счет Украины... Канцлер-хохотун оскорбляет людей, которые боролись в Украине за жизнь и за нашу свободу", - сказал Карст Линнеманн, генсек оппозиционной партии ХДС. Видео дня

В то же время Торстен Хавенер, писатель и психолог, уверен, что шутка Шольца свидетельствует о его неуверенности и пребывании в состоянии стресса.

"Шольц смеется не потому, что высмеивает других, а потому, что находится в состоянии стресса и неуверенности в себе. Смех - это защитная маска, позволяющая уменьшить или снять напряжение в такой ситуации", - сказал Хавенер.

Кристиан Гальвес, бизнес-тренер и эксперт по языку тела, отметила, что Шольца считают "осторожным, точным, уравновешенным, задумчивым, формалистом и аналитиком, но такие лица полагаются на дистанцию, а не на близость". А встречи с гражданами предполагают близкое общение и экстравертное поведение, что вызывает неуверенность и стресс.

"Спонтанное неконтролируемое снятие напряжения происходит благодаря высвобождающему смеху. Многим людям это знакомо из своей повседневной жизни: так вдруг смеются на похоронах или в других ситуациях неуверенности", - сказал Кристиан.

Шутка Шольца об Украине

Как сообщал УНИАН, в воскресенье канцлер Олаф Шольц встретился с жителями города Люнебург. Те спросили Шольца, почему Берлин не поставляет Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Он ответил с иронией.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, как между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие", - сказал Шольц и рассмеялся.

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