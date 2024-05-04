Ситуацию на фронте надо стабилизировать, подчеркнул эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и в мае-июне есть угроза того, что противники могут начать второй этап наступательной операции.

Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире "Мы - Україна" сказал, что "именно май-июнь - это будет то время, когда решится и решается вопрос о том, будет ли Украина способна, несмотря на все сложности в вооружении и техники поставки и в вопросах мобилизации, то есть укомплектования частей на передовой, быстро сформировать систему обороны, которая позволит остановить продвижение врага, пока еще тактического уровня".

По его словам, нужно стабилизировать ситуацию и остановить продвижение противника. "Или Россия подготовится таким образом, что сможет на это время, скажем, начать второй этап своей наступательной операции. А мы помним, что стратегическую наступательную операцию она... начала с конца прошлого года и продолжает в этом", - заявил эксперт.

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В центре внимания возможное наступление России - что сообщалось

Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что украинское государство стоит перед новым этапом войны против россиян - враг готовится расширить наступательные действия.

В начале этого года майор запаса Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предупредил, что возможно наступление из Беларуси на Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

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