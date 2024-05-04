Дождей в Украине 4 мая не ожидается.

В субботу, 4 мая, погода в Украине будет солнечной и сухой, однако часть страны охватит похолодание. На востоке, севере, а также в ряде центральных областей температура снизится до +12°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут столбики термометров покажут +18°...+21°, а на Закарпатье воздух прогреется до летних +25°.

На севере страны ожидается переменная облачность. В Сумской области похолодает до +14°, в Черниговской будет до +16°, а в Житомирской и Киевской областях столбики термометров поднимутся до +17°.

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Жителей востока Украины сегодня ждет самая прохладная погода. Тут будет ясно и безоблачно, однако температура не поднимется выше +12°...+13°.

В центральной части Украины тоже будет солнечно, однако тепло распределится неравномерно. В Винницкой области воздух прогреется до +19°, а на остальной территории ожидается от +14° до +17°.

На юге страны сегодня также будет ясно и безоблачно. Без осадков. В Крыму и Запорожской области ожидается +16°...+17°, в Одесской и Херсонской - до +18°, а в Николаевской области воздух прогреется до приятных +20°.

Приметы погоды 4 мая

Если черемуха 4 мая покрылась цветами, то лето будет теплым.

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