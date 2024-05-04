Максим Галкин на концерте спел на украинском и разгневал россиян (видео)

Российский шоумен и юморист Максим Галкин, который одним из первых осудил полномасштабное вторжение в Украину, продолжает выражать солидарность украинскому народу.

На одном из последних своих концертов он в очередной раз исполнил песню на украинском под названием "Піду втоплюся у річці глибокій". Интересно, что во время исполнения песни Галкин надел венок. 

И если зрители с радостью наблюдали за его исполнением, то россине вновь разгневались на шоумена. Они начали распространять в своих пабликах видео с его выступления и писать неприятные комментарии.

"Иноагент Галкин продолжает фальшивить на мове ради потехи украинской публики в Европе", - пишут россияне.

Реакция россиян

  • "Ему деньги в потную ладошку пихают? Позорище какое..."
  • "Так пойди уже утопись, позорище продажное"
  • "И это десятилетиями занимало самые сочные места на федеральных каналах"
  • "Когда он уже успокоится?"
  • "Какая мерзость"

Позиция Максима Галкина по войне в Украине

Максим Галкин осудил преступныйрежим Кремля и выехал с семьей в Израиль, где живет уже более двух лет. В России его признали "иноагентом".

Стоит отметить, что шоумен часто реагирует на массированные ракетные атаки по Украине и выражает соболезнования украинскому народу. Такой же позиции придерживается и его супруга Алла Пугачева.

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