Максим Галкин на концерте спел на украинском и разгневал россиян (видео)

Российский шоумен и юморист Максим Галкин, который одним из первых осудил полномасштабное вторжение в Украину, продолжает выражать солидарность украинскому народу.
На одном из последних своих концертов он в очередной раз исполнил песню на украинском под названием "Піду втоплюся у річці глибокій". Интересно, что во время исполнения песни Галкин надел венок.
И если зрители с радостью наблюдали за его исполнением, то россине вновь разгневались на шоумена. Они начали распространять в своих пабликах видео с его выступления и писать неприятные комментарии.
"Иноагент Галкин продолжает фальшивить на мове ради потехи украинской публики в Европе", - пишут россияне.
Реакция россиян
- "Ему деньги в потную ладошку пихают? Позорище какое..."
- "Так пойди уже утопись, позорище продажное"
- "И это десятилетиями занимало самые сочные места на федеральных каналах"
- "Когда он уже успокоится?"
- "Какая мерзость"
Позиция Максима Галкина по войне в Украине
Максим Галкин осудил преступныйрежим Кремля и выехал с семьей в Израиль, где живет уже более двух лет. В России его признали "иноагентом".
Стоит отметить, что шоумен часто реагирует на массированные ракетные атаки по Украине и выражает соболезнования украинскому народу. Такой же позиции придерживается и его супруга Алла Пугачева.