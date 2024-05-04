Максим Галкин на концерте спел на украинском и разгневал россиян (видео)

Россияне его в очередной раз захейтили.

Российский шоумен и юморист Максим Галкин, который одним из первых осудил полномасштабное вторжение в Украину, продолжает выражать солидарность украинскому народу.

На одном из последних своих концертов он в очередной раз исполнил песню на украинском под названием "Піду втоплюся у річці глибокій". Интересно, что во время исполнения песни Галкин надел венок.

И если зрители с радостью наблюдали за его исполнением, то россине вновь разгневались на шоумена. Они начали распространять в своих пабликах видео с его выступления и писать неприятные комментарии.

"Иноагент Галкин продолжает фальшивить на мове ради потехи украинской публики в Европе", - пишут россияне.

Реакция россиян

"Ему деньги в потную ладошку пихают? Позорище какое..."

"Так пойди уже утопись, позорище продажное"

"И это десятилетиями занимало самые сочные места на федеральных каналах"

"Когда он уже успокоится?"

"Какая мерзость"

Позиция Максима Галкина по войне в Украине

Максим Галкин осудил преступныйрежим Кремля и выехал с семьей в Израиль, где живет уже более двух лет. В России его признали "иноагентом".

Стоит отметить, что шоумен часто реагирует на массированные ракетные атаки по Украине и выражает соболезнования украинскому народу. Такой же позиции придерживается и его супруга Алла Пугачева.

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