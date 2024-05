"Соперники", "Сладкий Восток", "10 жизней" и "Мы были рекрутами": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдет новый фильм от итальянского режиссера Лука Гуаданьино – провокационная спортивная драма "Соперники" с Зендеей в главной роли, которая уже успела получить одобрение от критиков.

Также на больших экранах можно будет посмотреть мультфильм "10 жизней", роуд-муви "Сладкий Восток", психологический триллер "Наследник" и драму "Наконец-то рассвет".

Кроме того, в кинотеатрах покажут два украинских документальных фильма – военный "Мы были рекрутами" и кулинарный "Тесто".

Между тем, онлайн выйдут романтическая комедия "Мысль о тебе" с Энн Хэтэуэй, а также подростковая мелодрама "Черепахи до самого низа", биографическая комедия "Без глазури" и украинская комедия "Мой карпатский дедушка".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Соперники

Challengers (США, 2024, мелодрама/драма/спорт)

В центре сюжета этого провокационного фильма – когда-то невероятно талантливая теннисистка Таши Дункан. Теперь она стала тренером и силой, которая никогда не извиняется за свою игру на корте и вне его. Муж Таши – тоже теннисист – лидирует по серии проигрышей, но она придумывает, как преодолеть неудачи. Но план Таши сталкивается с неожиданным поворотом, ведь следующий соперник мужа – Патрик – его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши. Поскольку прошлое и настоящее встречаются, а напряжение растет, Таши должна спросить себя, чего будет стоить победа.

Главную роль в фильме исполнила звезда "Дюны", "Человека-паука" и сериала "Эйфория" Зендея, а ее партнерами на съемочной площадке стали Джош О'Коннор (сериал "Корона") и Майк Файст ("Вестсайдская история").

Снял фильм итальянский режиссер Лука Гуаданьино ("Назови меня своим именем", "Суспирия", "Целиком и полностью").

Мировая премьера фильма состоялась в конце марта 2024 года в Сиднее, а в американский прокат он вышел 26 апреля 2024 года. За первый уикенд "Соперники" сумели возглавить прокат в США – и, согласно опросам, более половины зрителей пришли на фильм из-за желания посмотреть на Зендею.

Критики положительно оценили новинку. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированные свежесть" и 76% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 83 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензий.

10 жизней

10 Lives (Великобритания, Канада, 2024, комедия/анимация/семейный)

В центре сюжета этого мультфильма – высокомерный кот Беккет, которому придется побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы наконец начать ценить свою собственную жизнь.

Снял мультфильм британский аниматор Крис Дженкинс, который ранее в разных ипостасях работал над такими хитами, как "Кто подставил кролика Роджера?", "Русалочка", "Король Лев" и многими другими. Как самостоятельный режиссер он дебютировал в 2018 году с анимационным фильмом "Папа гусь".

Сейчас оценка мультфильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков и 89% от зрителей.

Сладкий Восток

The Sweet East (США, 2023, драма)

Главная героиня фильма – молодая девушка Лилиан, которая попала в Вашингтон со школьной экскурсией. Отделившись от одноклассников, девушка отправляется в собственное путешествие по городам и лесам восточного побережья США. В своем путешествии по современной Америке девушка встречает разных людей, называющих эту страну своим домом: от сторонников превосходства белой расы и исламских радикалов до неопанков.

"Сладкий Восток" стал режиссерским дебютом для Шона Прайса Уильямса – одного из самых известных операторов современного независимого кино США. Ранее Уильямс работал над такими лентами, как "Хорошие времена" братьев Сефди и "Ее запах" с Элизабет Мосс.

Главную роль в фильме исполнила восходящая звезда Талия Райдер ("Никогда, редко, иногда, всегда"). Также в ленте задействованы Джейкоб Элорди ("Солтберн", "Присцилла", сериал "Эйфория"), Саймон Рекс ("Красная ракета", франшиза "Очень страшное кино"), Айо Эдебири (сериал "Медведь") и сам режиссер ленты.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 52% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Наследник

Le successeur (Канада, Франция, Бельгия, 2023, триллер/драма)

В центре сюжета – молодой и успешный модельер Эллиас, жизнь которого кардинально меняется после известия о смерти отца. Возвращение в родной Квебек, где прошло его детство, оборачивается для героя не просто мучительными воспоминаниями, а настоящим кошмаром и чередой шокирующих открытий. Скрывая страшные семейные тайны, мужчина вступает в опасную игру, ставки в которой будут очень высокими. Этот мрачный квест затягивает и не отпускает до самого финала, держа зрителей в постоянном напряжении.

Снял фильм французский режиссер Ксавье Легран, чей дебютный короткий метр "Прежде чем потерять все" был номинирован на "Оскар". Его полнометражный дебют – пронзительная драма "Опека" 2017 года – стал международной сенсацией и принес автору "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Наконец-то рассвет

Finalmente l'alba (Италия, 2024, драма/исторический)

События фильма происходят в 1950-х годах. Молодая римская женщина по имени Мимоза вот-вот обручится с мужчиной, но перед этим она едет на известную киностудию, чтобы пройти прослушивание в качестве статиста. В результате героиня попадает в почти бесконечную ночь приключений, во время которой она заново открывает себя.

Главную роль в фильме исполнила молодая итальянская актриса Ребекка Антоначи. Также в шоу задействованы несколько известных звезд Голливуда – Лили Джеймс ("Золушка", "На драйве", "Железный коготь", сериал "Пэм и Томми"), Уиллем Дефо (франшиза "Человек-паук", "Антихрист", "Джон Уик", "Маяк") и Джо Кири (сериал "Очень странные дела", фильм "Персонаж").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 42% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 58 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Мы были рекрутами

(Украина, 2024, документальный/военный)

Этот документальный фильм, поданный в художественной форме, раскрывает характеры восьми бойцов Отдельной Третьей Штурмовой Бригады. Раскрывает их не только как профессиональных военных, но как людей, философов, просто парней, которые имеют мечты о семье и мирной жизни в своей стране. Этот фильм – это послание, мотивация и манифест будущим рекрутам, а также для мировой аудитории, чтобы помочь им понять, кто такие настоящие герои сегодняшних дней.

Снял фильм украинский режиссер Любомир Левицкий ("Штольня", "Тени незабытых предков", "#Selfieparty", "Сумасшедшая свадьба 3").

Тесто

(Украина, 2024, документальный/кулинария)

Творческая группа фильма отправилась в путешествие по Украине, чтобы пообщаться с уникальными людьми: поварами, пекарями, кондитерами, рестораторами, да и просто фанатами гастрономических исследований. Эти люди – авторы, исследователи и хранители рецептов, стражи традиций, связанных с изделиями из теста. Из этого фильма зритель узнает более двух десятков рецептов. А с помощью знаменитых украинских поваров удастся понять, какова философия хлеба, муки, теста. И как она на самом деле всех нас связывает между собой.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Кочнев, который до этого снял другую известную кулинарную документалку – "Борщ. Секретный ингредиент" с Евгением Клопотенко.

Мысль о тебе

The Idea of You (США, 2024, романтика/комедия)

Главная героиня этого фильма, снятого на основе одноименного бестселлера американской писательницы Робин Ли, – 40-летняя мать-одиночка, которая по просьбе своего бывшего мужа везет их общую дочь на легендарный музыкальный фестиваль Coachella. Там женщина неожиданно заводит роман с 24-летним солистом известного бойз-бэнда.

Главные роли в фильме исполнили Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Прада", "8 подруг Оушена", "Отверженные", "Темный рыцарь возвращается", "Интерстеллар") и Николас Голицын ("Нервы на пределе", "Колдовство: Наследие").

Снял фильм американский комик и режиссер Майкл Шоуолтер ("Горячее американское лето", "Бакстер", "Глаза Тамми Фей").

Мировая премьера фильма состоялась в марте 2024 года на кинофестивале SXSW, где он получил положительные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Широкой аудитории фильм станет доступен на Prime Video со 2 мая 2024 года.

Черепахи до самого низа

Turtles All the Way Down (США, 2024, романтика/драма/подростковое)

В центре сюжета фильма – 16-летняя девушка, которая борется с обсессивно-компульсивным расстройством. Когда героиня возобновляет общение со своей детской любовью, она сталкивается с возможностью найти любовь и счастье перед лицом психического заболевания.

Главные роли в фильме исполнили Изабела Монер ("Мадам Паутина", "Чужой: Ромул", "Супермен: Наследие"), Кри Чиккино (сериал "Игроделы"), Феликс Меллард (сериалы "Джинни и Джорджия", "Ключи Локков") и другие.

Фильм станет доступен на Max со 2 мая 2024 года.

Без глазури

Unfrosted (США, 2024, биография/комедия)

События фильма происходят в 1963 году в Мичигане – во времена, когда все завтракали хлопьями с молоком, между двумя корпорациями началась ожесточенная борьба из-за новой революционной выпечки. Фильм частично основан на реальной истории создания печенья "поп-тартс" от компании Kellogg, представляющего из себя два слоя запеченного теста со сладкой начинкой посередине.

Режиссером и сценаристом фильма выступил американский комик Джерри Сайнфелд, для которого это полнометражный режиссерский дебют. Он же исполнил главную роль.

Также в фильме сыграли Мелисса Маккарти ("Шпионка", "Русалочка", "Подружки невесты"), Джим Геффиген ("17 снова", "Тесла"), Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Вонка"), Эми Шумер ("Девушка без комплексов", сериал "Девчата"), Питер Динклидж (сериал "Игра престолов", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Кристиан Слейтер ("Имя розы", "Интервью с вампиром", "Сломанная стрела") и многие другие известные имена.

Фильм станет доступен на Netflix с 3 мая 2024 года.

Мой карпатский дедушка

Мій карпатський дідусь (Украина, Италия, Чехия, Молдова, 2023, комедия/мелодрама/семейный)

Главный герой фильма Микеле живет жизнью обычного подростка в солнечной Италии. Однажды все переворачивается с ног на голову, и он вынужден отправляться в далекое путешествие в маленькое село в Карпатах, где, как оказалось, у него есть дедушка. Первое знакомство сразу идет не по плану – дед оказывается тем еще ворчливым стариком, который не знает ни одного слова ни на английском, ни на итальянском. Да и украинская Бережница – не Генуя. Поэтому внук планирует как можно быстрее вернуться домой, но, похоже, он здесь застрял... Отношения деда и внука превращается в битву двух поколений, но в конце концов они оба узнают о большом значении семьи и компромисса.

Главные роли в фильме исполнили Богдан Бенюк ("Тарас. Возвращение", "Конотопская ведьма") и Симоне Коста.

Режиссером выступил грузинский режиссер Заза Буадзе ("Червоный", "Позывной Бандерас", "Мать Апостолов"), который с 2008 года живет и работает в Украине.

Премьера фильма состоялась в августе 2023 года на Одесском международном кинофестивале, а в широкий украинский прокат он выходил в конце декабря 2023 года.

Теперь он стал доступен на Netflix с 1 мая 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы апреля 2024 года – на этой неделе на Hulu стартует триллер "Вуаль" с Элизабет Мосс от создателя таких сериальных хитов, как "Острые козырьки", "Табу", "Слепота" и "Весь тот незримый свет". Также на этой неделе на Netflix стартует жесткая драма "Настоящий мужчина".

Марина Григоренко