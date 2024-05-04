Шоумен Владимир Остапчук оказался под капельницей (фото)

Он трижды вызывал "скорую".

Шоумен Владимир Остапчук пожаловался на проблемы со здоровьем, из-за которых оказался под капельницей.

На своей странице в Instagram он рассказал, что "скорая" приезжала к нему трижды, а затем он поехал в клинику на капельницу, а также ему сделали несколько уколов. После этого он вернулся домой.

"Диагноз: нервный срыв. Так что берегите себя", - написал Остапчук.

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Кроме того, он рассказал, что у него есть проблемы с сердцем, из-за чего и ухудшилось его состояние.

"Сердце у меня бьется экономно - по 45 ударов при норме от 60. Но это у меня врожденное", - добавил шоумен.

Напомним, ранее звезда фильма "Гуцулка Ксеня" Екатерина Молчанова сообщила, что у нее диагностировали рак молочной железы. По словам актрисы, она часто посещала врачей и проходила плановые обследования, потому что в ее семье есть люди, которые страдали от рака.

В марте этого года ей сделали операцию. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, поэтому обошлось без химиотерапии.

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