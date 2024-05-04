Враг продвинулся в одном из сел на Донбассе, сообщили в DeepState / коллаж УНИАН со скриншотов

Продолжается полномасштабная война в Украине против российских захватчиков, и в субботу утром, 4 мая, стало известно, что зафиксировано продвижение противников в Донецкой области.

Враги продвинулись в селе Нетайлово, сообщили сегодня около 8 утра аналитики DeepState. Эксперты также опубликовали свежую карту боевых действий, на которой зафиксировано продвижение оккупантов.

Свежая карта боевых действий - вот где находится Нетайлово / скриншот с deepstatemap.live

Стоит отметить, что, по сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованным сегодня, украинские воины на Авдеевском направлении отразили 34 вражеские атаки возле населенных пунктов Нетайлово, Новоалександровка, Новопокровское, Архангельское, Сокол, Уманское и западнее Семеновки.

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По мнению эксперта Центра оборонных стратегий, дипломата Александра Хары, маловероятно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко втянет открыто свое государство в войну против Украины.

В начале 2024 года ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман говорил, что есть вероятность атаки россиян с беларуской территории на Сумскую, Киевскую и Черниговскую области.

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