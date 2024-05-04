Продвижение врага зафиксировано в Донецкой области, поделились аналитики.

Продолжается полномасштабная война в Украине против российских захватчиков, и в субботу утром, 4 мая, стало известно, что зафиксировано продвижение противников в Донецкой области.

Враги продвинулись в селе Нетайлово, сообщили сегодня около 8 утра аналитики DeepState. Эксперты также опубликовали свежую карту боевых действий, на которой зафиксировано продвижение оккупантов.

Стоит отметить, что, по сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованным сегодня, украинские воины на Авдеевском направлении отразили 34 вражеские атаки возле населенных пунктов Нетайлово, Новоалександровка, Новопокровское, Архангельское, Сокол, Уманское и западнее Семеновки.

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По мнению эксперта Центра оборонных стратегий, дипломата Александра Хары, маловероятно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко втянет открыто свое государство в войну против Украины.

В начале 2024 года ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман говорил, что есть вероятность атаки россиян с беларуской территории на Сумскую, Киевскую и Черниговскую области.

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