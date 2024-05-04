Благодаря усилиям украинских защитников на двух направлениях стало меньше на 159 захватчиков.

На Ореховском направлении и левобережье Днепра за прошедшие сутки российская оккупационная армия значительно увеличила количество штурмов, но в то же время потеряла много вооружения, среди которого десять пушек и два танка.

В частности, по данным Сил обороны юга, за прошедшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов: один - в районе Старомайорского и четыре - в районе Роботино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было 11 бесполезных штурмов - понеся потери, отошли на свои исходные позиции.

Украинские защитники наносили огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на двух указанных направлениях на 159 человек. Также враг потерял 46 единиц вооружения и военной техники - два танка, две ракетные системы залпового огня "Град", десять пушек, 18 единиц автобронетехники, три станции радиоэлектронной борьбы, три разведывательные БпЛА, две аэрофотостанции и шесть лодок.

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Со своей стороны оккупанты постоянно осуществляют аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 217 разведывательных БПЛА.

"Враг совершил ракетный удар с тактической авиации в направлении Кировоградщины с применением крылатой ракеты, вероятно Х-59. К сожалению, есть попадание, в результате которого ранен гражданский человек, повреждены 20 частных жилых домов, четыре хозяйственные постройки и газопровод", - рассказали украинские военные.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, агрессор применил 272 FPV-дрона, 19 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 297 осколочных боеприпасов. В результате применения врагом средств поражения по Херсону и 19 населенным пунктам Херсонщины повреждены частные жилые дома, учебное заведение, объект коммунальной инфраструктуры, магазин, хозяйственные постройки, гаражи, пункт несокрушимости, башня сотовой связи и гражданские автомобили.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, на Днепропетровщине - Никополь, Мировскую, Марганецкую и Покровскую громады - ранен гражданский, повреждены многоэтажки, частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, медицинское учреждение, коммунальное предприятие, объекты критической инфраструктуры, гражданские автомобили и линии электропередачи.

На Запорожье под вражеским огнем находилось 12 населенных пунктов. В результате применения противником ударных дронов и артиллерии повреждены частные дома.

По данным Сил обороны, кораблей флота противника в Черном и Азовском морях не наблюдается. Российские ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Как меняется ситуация на юге

Напомним, в течение 2 мая на Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма: по одному - в районе Старомайорского и Роботино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины было 8 штурмов - понеся потери, противник отошел. За то же время на этих двух направлениях, благодаря удачной работе ВСУ, произошло уменьшение количества личного состава противника на 112 человек. Также враг потерял 59 единиц вооружения и военной техники. Это - 4 танка, 2 зенитно-ракетных комплекса - "ТОР-М2" и "Оса", 17 пушек, 3 минометы, 23 единицы автобронетехники, станция радиоэлектронной борьбы, подстанция, разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", 2 аэрофотостанции, 5 лодок и тому подобное.

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