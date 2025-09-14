Главе Генштаба РФ исполнилось 70 лет, и недовольство им в армии российских оккупантов нарастает.

Чиновники и военные руководители российского диктатора Владимира Путина значительно постарели. Главе Генштаба российской оккупационной армии Валерию Герасимову исполнилось 70 лет, однако Путин не спешит его увольнять. Таким образом, российский режим дрейфует в сторону геронтократии, а более молодое поколение не имеет никакого влияния, говорится в статье The Times.

Издание напомнило, что Герасимов возглавляет российский Генштаб 13 лет, и это самый долгий срок с истории царской России. При этом не было публичных почестей или признаков личного уважения Путина по случаю его дня рождения. Путин лишь наградил его орденом. Как отметила старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Массикот, тишина была необычной, ведь "одной из особенностей российской армии является то, что уважаемые/популярные старшие офицеры обычно получают много теплых поздравлений с днем рождения и ласковых прозвищ".

При этом, на момент назначения в Пентагоне отмечали, что Герасимов пользуется уважением и доверием. А генерал Валерий Залужный говорил, что Украина воюет с "сильным и непредсказуемым врагом" в лице Герасимова, а также назвал его "самым умным человеком".

Видео дня

В статье отмечается, что недавнее вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши укладывается в схему давления на Европу, которой придерживается Герасимов, и было выполнено с определенной целью. Это было одновременно испытанием и предупреждением для Европы, но и попыткой прорваться в Украину и обойти ее противовоздушную оборону.

"Возможно, это шокировало многих, но соответствует схеме взвешенного давления. Представитель НАТО сказал мне, что это "было безрассудно с одной стороны - а что, если бы кто-то погиб? - но и осторожно. Россияне всегда проверяют, как далеко они могут зайти", - отметил автор статьи.

Однако, с течением времени отношение к Герасимову в армии меняется. В день его рождения в комментариях на военных сайтах и в социальных сетях его называли "могильщиком российской армии", "главным недоумком", говорили, что за ним соскучились в Нидерландах, намекая на выдающийся Международным уголовным судом в Гааге ордер за военные преступления.

Издание пишет, что Герасимов выполняет все приказы Путина, и не защищает интересы военных перед высшим командованием. "Герасимов не высказал никаких предостережений относительно вторжения в Украину. Он возглавил стратегию грубой силы, которая, возможно, еще заставит Украину пойти на какую-то непривлекательную сделку, но ценой ужасных потерь для России: по оценкам, более миллиона погибших и раненых, уничтожение элитных войск и потеря большей части танкового парка", - отметили в статье.

Авторы считают, что несмотря на это Путин, которому важна лояльность, а не компетентность, "готов держаться за Герасимова". В то же время Times напомнило о возможных преемниках Герасимова. Это могли бы быть генерал Сергей Суровикин (58 лет) или командующий сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев (49 лет). Однако Суровикин потерял доверие из-за тесной связи с Пригожиным, а Мордвичев еще не имеет достаточного авторитета для этой должности. Еще называют имя командующего десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского (56 лет), но сам он "пытается избежать того, что, в конце концов, является чем-то вроде отравленного бокала".

По мнению авторов, пока Герасимов остается на должности, вряд ли произойдут какие-то реальные изменения в стратегии. При этом среди офицерского корпуса российской армии царит разочарование из-за Герасимова и отсутствия возможностей пересмотреть "общий подход". Герасимов, говорится в статье, придерживается жесткой иерархии, из-за чего решения в армии не принимаются быстро, в то же время это позволяет ему придерживаться определенной линии.

В статье отмечается, что недовольство постаревшим Герасимовым отражает "более широкое межпоколенческое напряжение внутри системы". Путин, которому уже исполнилось 72 года, занимает изолированную позицию и держится за ветеранов, а нового поколения лидеров не знает.

"Путин возглавляет все более старый режим. Министру иностранных дел Сергею Лаврову 75 лет, он годами просит о разрешении уйти на пенсию. Аппарат безопасности также находится в руках пенсионеров, от 73-летнего Александра Бортникова, который все еще возглавляет Федеральную службу безопасности, до 71-летнего командующего Национальной гвардии Виктора Золотова", - напоминает автор.

Он добавил, что большинство людей, которые управляют страной от имени Путина, принадлежат к другому поколению. Премьер-министру Михаилу Мишустину 59 лет, первому вице-премьеру Денису Мантурову - 56, министру финансов Антону Силуанову - 62, а министру промышленности Антону Алиханову - всего 38. Эльвире Набиуллиной, главе Центрального банка, 61 год.

"В отличие от поколения Путина, эти люди не являются реликтами советской эпохи, которые все еще тоскуют по временам супердержавы. Они также обеспокоены долгосрочной перспективой, видя, как экономика погружается в стагнацию, а страна рискует стать вассалом Китая", - добавляет автор.

Он приводит мнение политического обозревателя из России о том, что "ни один из них не имеет реального влияния на общее направление движения. Их работа заключается лишь в том, чтобы творить чудеса, когда этого требует босс. И, да, это их раздражает".

Однако пока никто ничего не может сделать, добавляет автор. Он отметил, что Путин не только является конституционно неприкосновенным, но и, пока силовые структуры остаются лояльными, он в безопасности.

Путин и его желание дожить до 150 лет

Напомним, что во время недавнего парада в Китае Путин говорил с Си Цзиньпинем о сверхдолгой жизни благодаря постоянным трансплантациям органов. Разговор случайно включили в трансляцию парада, поскольку забыли выключить нагрудные микрофоны. Согласно разговору, Путин считает, что "люди смогут жить во все более молодых телах и даже достигать бессмертия".

По мнению эксперта Петра Олещука, он ставит подобные задачи перед подчиненными. Учитывая это, становится более понятным, почему Путин так серьезно переживает за свою жизнь и здоровье.

Разговором интересовались многие люди в России и Китае. Впоследствии, в Китае запретили искать информацию об этом в интернете.

Вас также могут заинтересовать новости: