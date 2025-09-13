Президент США избегает новых санкций против РФ, придумывая все новые и новые условия для их введения.

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах признал, что неверно оценил намерения Владимира Путина относительно войны в Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

"Несмотря на свои обещания прекратить войну в Украине, Трамп в последнее время сомневался в своей способности повлиять на Путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру", - пишет издание, ссылаясь на источник, "который имеет непосредственные знания".

Несмотря на это, президент США продолжает уклоняться от введения новых санкций против России. Сегодня он озвучил новые условия, при которых сделает это: Европа должна не только прекратить покупку российской нефти, но и фактически начать полномасштабную торговую войну с Китаем. Только после выполнения этих условий он обещает ввести новые санкции против РФ.

Еще месяц назад условия для введения санкций, которые выставлял Трамп, были более реалистичными: если Путин в ближайшее время не согласится на прекращение огня в Украине или не сделает важных шагов к миру.

Эти условия сложились, но Трамп так и не ввел санкций, отмечает Axios. Зато теперь администрация Трампа пытается переложить на Европу всю ответственность за дальнейшую судьбу санкций против РФ.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Европа обеспокоена слабой реакцией Трампа на российскую провокацию с дронами в Польше. Он в очередной раз пытался снять ответственность с Кремля, называя инцидент случайностью, что ставит под сомнение готовность США выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

При этом Трамп постоянно делает противоречивые заявления в отношении Путина. Так, во время интервью накануне журналисты едва ли не силой вытащили из президента США признание, что его терпение в отношении Путина "иссякает". Но почти сразу Трамп обвинил Зеленского, что тот будто бы срывал мирный процесс раньше, когда Путин якобы хотел мира.

