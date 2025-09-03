Фрагмент их частного разговора случайно попал в праздничную трансляцию.

Руководителей России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпиня, очень интересуют возможности современной медицины по значительному продлению их жизни. Такой вывод можно сделать из частного разговора между ними, который случайно стал достоянием общественностиь.

Как пишет Bloomberg, во время торжеств в Пекине Си, Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын проходили через ворота на площади Тяньаньмэнь. Этот момент транслировался в прямом эфире на китайском телевидении. Из-за ошибки технического персонала микрофон, который был прикреплен на одежде одного из диктаторов, продолжал работать и выдавать в эфир их разговор, не предназначенный для широкой публики.

В целом аудиозапись диалога длилась меньше минуты и местами прерывалась, из-за чего разобрать можно лишь некоторые отрывки разговора. Говорили Путин и Си, Ким только слушал. Но благодаря тому, что каждую фразу дублировали переводчики, можно составить диалог примерно следующего содержания:

Си: Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 лет ты все еще ребенок. Путин: С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и люди смогут жить во все более молодых телах и даже достигать бессмертия. Си: По прогнозам, в этом веке есть шанс дожить до 150 лет.

Вскоре после этого диалога Си произнес пышную речь в честь победы Китая над Японской империей во Второй мировой войне, а затем начался военный парад.

Как отмечает Bloomberg, этот момент выделялся на фоне тщательно срежиссированных торжеств в самом сердце страны, которая жестко контролирует информацию и послание, которое она хочет донести до внешнего мира.

Парад в Китае

Как писал УНИАН, сегодня в Пекине состоялся самый масштабный за последние десятилетия военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Хотя основное бремя войны против Японии несла Республика Китай (сегодня контролирует только Тайвань и ряд малых островов) и США, современная Китайская народная республика считает себя одним из победителей во Второй мировой войне и отмечает 3 сентября как собственный День победы.

На торжества в Пекин в этом году съехались немало диктаторов и автократов, недовольных современным мировым порядком, основанным на правилах.

Однако центральным событием торжеств стал именно военный парад, который обозреватели расценили как очевидную демонстрацию силы на фоне декларируемого Си Цзиньпином стремления изменить мировой порядок.

