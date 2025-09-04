Китай запретил искать информацию о жизни до 150 лет после разговора Путина и Си, - СМИ

В Китае социальные сети не выдержали поисковых запросов о бессмертии.

В Китае запретили искать информацию о разговоре китайского лидера Си Цзиньпиня и российского диктатора Владимира Путина о жизни до 150 лет. Как пишет The Washington Post, запрет появился после значительного повышения интереса в сети.

После того, как разговор попал в сеть, люди начали массово искать информацию о жизни до 150 лет. Сообщения о том, как доживать до этого возраста, выросли на китайских платформах социальных сетей в среду и четверг. Замечена компания, которая ухватилась за этот момент для продвижения своих медицинских услуг. Но поиск оперативно заблокировали.

Как пишет издание, поисковый сайт Weibo подверг цензуре запрос "150 лет". Его запретили на этом и других популярных сайтах-поисковиках и социальных сетях.

Также Washington Post пишет, что в последние годы китайские государственные СМИ упоминают возможность жизни до 150 лет, спекулируя на достижениях в области здравоохранения и технологий.

Как Путин и Си обсуждали пересадку органов ради продления жизни

Напомним, что часть разговора о сверхдолгой жизни случайно попала в прямой эфир государственного телеканала, который транслировал парад. Ее записали, потому что забыли выключить один из микрофонов. Си и Путин, которым по 72 года, через переводчиков говорили о долголетии человека, пересадке органов и возможности жить вечно во время военного парада.

"В прошлом люди редко доживали до 70 лет. Но сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок", - сказал Си.

"Люди могут продлевать жизнь через трансплантацию органов. Вы можете выглядеть моложе, чем вы есть на самом деле, и вы можете даже достичь бессмертия", - сказал Путин.

"Некоторые предсказывают, что в этом веке люди могут жить до 150 лет", - ответил Си.

Добавим, что по мнению эксперта Петра Олещука российский диктатор Владимир Путин серьезно рассматривает такую возможность. Именно этим он объяснил его чрезмерную заботу о собственном здоровье.

