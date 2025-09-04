Петр Олещук считает, что российский диктатор серьезно ставит соответствующие задачи перед подчиненными.

Стало понятно, почему российский диктатор Владимир Путин всерьез относится к угрозам собственной жизни и здоровью, ведь он реально рассчитывает дожить до 150 лет. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политолог Петр Олещук, комментируя недавний диалог с участием Путина о перспективах продления жизни до 150 лет.

Он отметил, что Путин действительно боится "многого". В частности, угроз для своего здоровья и безопасности.

"История с записью, которую публиковал Bloomberg, - очень показательна. Она дает ответ на вопрос, почему он боится. Ведь Путин реально рассчитывает дожить до 150 лет благодаря новейшим технологиям", - сказал Олещук.

По его словам, если раньше эта тема обсуждалась на уровне сплетен, то сейчас появилось конкретное подтверждение: Путин серьезно в таком ключе думает.

"В таком контексте он серьезно ставит какие-то соответствующие задачи перед политической верхушкой", - сказал эксперт.

Как Путин и Си обсуждали продление жизни

Ранее в Bloomberg сообщили, что во время торжеств в Пекине президент Китая Си Цзиньпин, российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проходили через ворота на площади Тяньаньмэнь. Этот момент транслировался в прямом эфире на китайском телевидении. Из-за ошибки технического персонала микрофон, который был прикреплен на одежде одного из них, продолжал работать и выдавать в эфир их разговор, не предназначенный для широкой публики.

Аудиозапись диалога длилась меньше минуты и местами прерывалась, из-за чего разобрать можно было лишь некоторые отрывки разговора. Говорили Путин и Си, а Ким только слушал. Судя по разговору, Путина и Си очень интересуют возможности современной медицины по значительному продлению их жизни.

Так, отмечается, что в этом разговоре, в частности Путин говорит, что "с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет непрерывно пересаживать, и люди смогут жить во все более молодых телах и даже достигать бессмертия". На это Си отвечает, что "по прогнозам, в этом веке есть шанс дожить до 150 лет".

