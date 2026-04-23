Не для того, чтобы обмануть Путина: эксперт назвал истинную цель заявлений Герасимова об успехах РФ

Это делается для поднятия боевого духа в российской армии, считает Гетман.

Заявления главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о том, что Россия якобы захватила 1700 квадратных километров с начала года и полностью оккупировала Луганскую область, – это элемент гибридной войны врага. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман.

"Герасимов – это один из авторов концепции гибридной войны, он писал научные статьи об этом. И информационное давление играет значительную роль в этой войне. Это не для того, чтобы обмануть Путина – это очень упрощенный взгляд. Наш Генштаб видит эти карты, командующий Сырский говорил, что они преувеличивают (свои успехи, – УНИАН) на 10-15 километров. Это для того, чтобы убедить собственных военных, что у них все хорошо", – сказал Гетьман.

Он добавил, что это также попытка оказать давление на Соединенные Штаты, поскольку президент США Дональд Трамп, комментируя войну в Украине, опирается на российские карты. В то же время на фронте, по словам эксперта, у РФ нет особых успехов.

"Они постоянно хвастаются будущими победами. Они вот говорят, что вскоре начнут новую наступательную операцию. Но пока ситуация практически на всех участках фронта более-менее стабильна, и мы проводим, в частности, и наши контрудары", – добавил Гетман.

Заявления Герасимова

Ранее ветеран АТО Евгений Дикий, комментируя заявления Герасимова, отметил, что Россия захватила 98% Луганской области еще в 2022 году. Однако за четыре года полномасштабной войны РФ так и не удалось взять под контроль оставшиеся 2%.

В то же время аналитики из Института изучения войны отмечают, что подобные заявления Герасимова – это попытка РФ скрыть отсутствие их успехов на фронте. Эксперты отметили, что его заявления не согласуются даже с предварительными оценками российских военных блогеров.

Вас также могут заинтересовать новости: