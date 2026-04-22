Герасимов солгал об успехах РФ в Украине: ISW показал реальные "достижения" оккупантов

Россияне пытаются скрыть отсутствие реальных достижений своей армии во время весенне-летнего наступления в Украине в 2026 году. Такой вывод делает американский Институт изучения войны (ISW), анализируя последние заявления начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова.

Аналитики напомнили, что во время визита в командование Южной группировки войск 21 апреля Герасимов заявил, что с начала 2026 года российские силы якобы захватили более 1700 кв. км украинской территории и 80 населенных пунктов, в том числе полностью оккупировали Луганскую область. Однако, отмечают в ISW, начальник российского Генштаба сильно преувеличивает, ведь даже пророссийские источники не подтверждают такие цифры.

По словам Герасимова, только в марте и апреле российские войска захватили около 700 кв. км и 34 населенных пункта. Впрочем, как пишут аналитики, у них есть доказательства того, что армия РФ продвинулась всего на 381,5 кв. км и захватила 13 населенных пунктов с начала 2026 года, а с 1 марта оккупанты захватили лишь два населенных пункта и фактически потеряли 59,79 кв. км по всему театру военных действий.

В ISW утверждают, что заявления Герасимова не согласуются даже с предварительными оценками российских военных блогеров. В частности, он утверждал, что российские войска приблизились к Краматорску на 7 км и к Славянску на 12 км, тогда как российские же источники оценивали эти расстояния скромнее.

Кроме того, он заявил о якобы установленном контроле над 70% Лимана в Донецкой области и 75% Новопавловки в Днепропетровской области. В то же время аналитики не зафиксировали никаких доказательств захвата Лимана, а что касается Новопавловки, то подтверждено, что российские войска захватили 21% населенного пункта.

Максимально возможные российские завоевания

В ISW утверждают, что, по оценке российских источников, максимальные возможные российские завоевания с 1 января по 21 апреля составляют 715 квадратных километров украинской территории, и это лишь 42% заявленных Герасимовым продвижений за этот период.

"Некоторые из заявлений Герасимова охватывают населенные пункты, расположенные в нескольких километрах от самой дальней границы заявленного российского продвижения по данным российских источников", – пишут аналитики.

Это касается, в частности, его заявлений о таких населенных пунктах, как Боровая в Харьковской области, Студенки в Донецкой, Запорожец в Запорожской.

"Например, карта линии фронта в Запорожской области, опубликованная 20 апреля российским военным блогером Рыбарем, показывает, что Запорожец полностью находится под контролем Украины. ISW не наблюдал никаких доказательств действий российских войск ни в одном из этих населенных пунктов в последнее время, но располагает доказательствами того, что российские войска наносили авиационные и артиллерийские удары по всем этим населенным пунктам в течение последних двух месяцев", – пишут аналитики.

По их мнению, использование российскими войсками этого оружия свидетельствует о том, что они, вероятно, остаются на значительном расстоянии от этих населенных пунктов.

Почему Герасимов преувеличивает достижения РФ

В ISW считают, что Герасимов, делая такие заявления, вероятно, пытается скрыть отсутствие прогресса в весенне-летнем наступлении России.

"Российские войска начали свое весенне-летнее наступление 2026 года не позднее 17 марта, но до сих пор не смогли достичь каких-либо тактически значимых успехов, потеряв около 10 кв. км на театре военных действий с 17 марта. Темпы продвижения России замедлились на северо-востоке, востоке и юге Украины, в частности в ее приоритетных усилиях против крепостного пояса в Донецкой области, и российским войскам пришлось снизить темпы операций на нескольких участках линии фронта из-за больших потерь", – отмечается в отчете.

Также аналитики обратили внимание, что Герасимов в своей речи 21 апреля охватил российские операции за последние 2–4 месяца, что является более длительным периодом, чем он охватывал в своих докладах в январе, феврале и марте 2026 года, "вероятно, пытаясь скрыть отсутствие значительных достижений, представив заявленные более крупные успехи за более длительный временной промежуток".

Кроме того, как отметили в ISW, Герасимов повторил несколько предыдущих заявлений о захвате определенных населенных пунктов, но представил их как недавние достижения, "пытаясь создать ложное впечатление, что российские войска быстро продвигаются на поле боя, вопреки всем имеющимся доказательствам".

По мнению аналитиков, все эти преувеличенные заявления Герасимова "являются частью постоянных усилий Кремля по ведению когнитивной войны, целью которой является изображение российских войск как одновременно продвигающихся по всему театру военных действий".

"Эта кампания направлена на то, чтобы убедить Запад, что линии фронта в Украине рушатся и Украина должна капитулировать перед требованиями России из-за страха усиления будущих российских наступательных операций. Линии фронта Украины на самом деле являются оперативно стабильными, и Украина освободила больше территории, чем российские войска захватили по всему театру военных действий в феврале 2026 года", – подытожили в ISW.

Что говорят ВСУ о заявлениях Герасимова

Как сообщал ранее УНИАН, в ВСУ прокомментировали заявления России относительно уличных боев в Орехове Запорожской области. Пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что такая информация не соответствует действительности. "Уличные бои в городе Орехов – это полная чепуха, ведь противник находится в 10–12 км", – подчеркнул он.

Кроме того, Волошин опроверг заявления об "успехах" российских войск в районе Новопавловки. По его словам, линия боевого столкновения проходит примерно в 8 км от населенного пункта, а информация о контроле над большей частью территории не соответствует действительности.

