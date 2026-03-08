Капитан 1 ранга запаса ВМС оценил сроки восстановления пораженных фрегатов России

Корабль "Адмирал Эссен" и в дальнейшем сможет выпускать ракеты "Калибр", считает Андрей Рыженко.

В начале марта Силы обороны Украины повредили фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ. Оккупанты могут восстановить эти корабли в течение пары месяцев.

Такую оценку дал в эфире телеканала "Мы – Украина" капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Он добавил, что кроме поврежденных систем, на бортах этих фрегатов есть и другие, поэтому это не так сильно влияет на боеспособность суден.

"Адмирал Эссен" получил повреждения надстройки. Есть информация, что была повреждена пусковая установка ПК-10, которая помогает ввести в заблуждение крылатые ракеты, атакующие корабль. Система важна, но хочу сказать, что их четыре на этом корабле, то есть уничтожение одной действительно влияет, но не критично", – пояснил капитан 1 ранга запаса.

Видео дня

Также сообщалось о повреждении станции подсветки ЗРК "Штиль", но она на корабле тоже не одна. Это касается и станции радиоэлектронной борьбы, отметил Рыженко.

"Я думаю, что такие повреждения они могут отремонтировать за несколько недель, возможно пару месяцев. На его способность выпускать ракеты "Калибр" это не влияет – корабль может продолжать стрелять "Калибрами". Относительно "Адмирала Макарова" тоже была информация, что якобы он был поврежден, но точно пока данных нет, что с ним случилось", – резюмировал Андрей Рыженко.

Потери России в войне против Украины

За более чем 4 года полномасштабной войны России против Украины общие потери российских оккупационных войск составили более 1,2 миллиона человек. Уничтожены десятки тысяч единиц различной техники.

Кроме того, 7 марта Силы обороны нанесли удар по складу "Шахедов" возле Донецкого аэропорта. Для этого применили ракеты ATACMS и SCALP. В результате – зафиксирован сильный пожар и вторичная детонация.

Вас также могут заинтересовать новости: