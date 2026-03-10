Зеленский раскрыл планы россиян в Сумской области и оценил угрозу

Российские захватчики не оставляют мечты создать так называемую "буферную зону", но Вооруженные силы Украины блокируют их попытки, отметил президент.

Силы обороны Украины не собираются отступать и намерены продолжать блокировать все попытки российских оккупантов продвигаться в северных областях Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, президент рассказал о ситуации на границе Сумщины и о планах российских захватчиков в отношении этой области.

"Это не секрет, что они хотят и в Сумской области, и в Харьковской области, и дальше - создать буферную зону. От этой цели никто не отказывался. Но и мы от наших целей не отказываемся, мы везде их блокировали. Поэтому в Сумской области на сегодняшний день никаких рисков нет", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по его словам, о текущей ситуации, которая складывается на границе, известно.

"Там был вопрос в одном из населенных пунктов, но Вооруженные силы будут решать в соответствии со своими задачами все эти вопросы. Но вы видите, что мы там боремся, мы защищаем наши села, нашу гражданскую инфраструктуру, наши города. Россия борется против гражданских целей, а у нас цели военные", - отметил президент.

Ситуация в приграничной зоне Сумской области

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, в приграничной зоне Сумской области увеличилось количество "красных зон", то есть тех, которые переходят под контроль россиян. В частности, речь шла о том, что расширяется оккупированная территория.

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца, распространенным 6 марта, российские оккупанты похитили и вывезли в Россию 19 жителей приграничного села Сопич Есманьской общины в Сумской области.

