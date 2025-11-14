Также эксперт сообщил о сложной ситуации в Запорожской области.

В настоящее время у Сил обороны Украины есть два варианта по Покровску. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Первый вариант, мы отстаиваем и держим. Второй вариант, мы оттуда отходим. И сейчас мы слышим разные предложения о том, что надо отходить и уберечь жизни наших ребят. Это дельное предложение, оно имеет под собой основания, поскольку ситуация такова, что существует угроза окружения. Мы это видим по карте", - сказал Попович.

Причины для удержания Покровска

В то же время обозреватель отметил, что у Сил обороны Украины есть несколько причин удерживать Покровск. В частности есть политическая цель, поскольку взятие города даст возможность российскому диктатору Владимиру Путину убедить Запад, что РФ имеет успехи на фронте.

Видео дня

В то же время удержание города имеет и военные цели, говорит обозреватель.

"Если отступить из Покровска, то куда? В поле, в блиндажи для того, чтобы там начали разбирать КАБами и дронами? Лучше зиму проводить в городе, каким бы ни был он разрушенным. Во-вторых, враг выйдет на админграницу в Днепропетровскую область. В-третьих, враг сможет получить дополнительные силы для того, чтобы начать наступление на остальные города Донецкой области - это Славянск, Краматорск, чтобы попытаться завершить захват Донецкой области", - добавил Попович.

Эксперт пояснил, что ситуация в городе остается сложной - бои продолжаются. Впрочем, по словам обозревателя, судьба Покровска будет решаться не в городских боях, а на его окраинах.

Попович о ситуации в Запорожье

Также эксперт отметил, что сложная ситуация для Сил обороны и в Запорожской области.

"Гуляйполе - это важный населенный пункт Запорожской области. Если его потерять, то открываются перспективы по укреплению позиции врага в направлении Запорожья. А физически он уже присутствует достаточно близко к Запорожью. Пытается наступать вдоль бывшего Каховского водохранилища. Это не значит, что там буквально завтра они начнут штурм этого города. Но то, что они сейчас хотят создать предпосылки для того, чтобы в будущем наступать уже непосредственно на само Запорожье - это факт", - пояснил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне продвинулись в Покровске и в окрестностях. Также эксперты отмечали, что Россия захватила два населенных пункта в Запорожской области - Новое и Новоуспеновское.

По словам аналитиков, РФ также захватила Ровнополье в Запорожской области, после чего продолжила накапливать силы в этом регионе, но по данным экспертов, Россия не имеет достаточно сил для захвата Гуляйполя.

Вас также могут заинтересовать новости: