Также Россия имела и другие успехи на фронте.

Российские оккупанты захватили два населенных пункта в Запорожской области, сообщают аналитики DeepState.

Речь идет о Новом и Новоуспеновском, которые расположены к северо-востоку от Гуляйполя. Также РФ в этом районе продвинулась возле Сладкого, Ровнополья и Яблочного.

Кроме того, российские захватчики имели продвижение в Покровске и южнее города - в районе населенного пункта Чунишише.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее об осложнении ситуации в Запорожской области сообщал и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отмечал, что российским оккупантам на этом направлении удалось захватить три населенных пункта. Также Головком сообщил и о сложной ситуации в районе Покровска.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что РФ, вероятно, захватит Покровск и Мирноград в Донецкой области. Однако для этого Москве понадобится больше времени и они понесут большие потери, чем если бы военное командование оккупантов сосредоточило на этом направлении больше ресурсов с других участков фронта.

