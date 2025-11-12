Противник скорее всего возьмется за активные обстрелы самого Гуляйполя, чтобы ослаблять способности держать оборону.

Оккупанты продолжаю продвигаться в Запорожской области, сейчас россияне наращивают пехотную способность осуществлять дальнейшее давление на позиции Сил обороны.

Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState. "Противник оккупировал ряд населенных пунктов, о чем сообщили уже и в Силах обороны юга, а также было подтверждено оккупацию Ровнополья, которое также будет отражено на карте в следующем обновлении. Продолжаем уточнять ситуацию в Сладком, которое тоже по предварительной информации находится под частичным или полным контролем", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, сейчас противник наращивает пехотную способность осуществлять дальнейшее давление на позиции Сил обороны, пользуясь возможностью пробелов и проблем в обороне.

"После взятия Ровнополья, открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у них нет. Поэтому сейчас может продолжаться движение в направлении Варваровки и осуществляться сосредоточение пилотов, чтобы усложнять логистику в город", - пишет DeepState.

Также, как отмечается, противник скорее всего возьмется за активные обстрелы самого Гуляйполя, чтобы ослаблять способности держать оборону.

"Будем следить за активизацией в районе Марфополя, через который противник осуществлял неоднократные попытки прорваться в город", - добавили аналитики.

Ситуация на Запорожском направлении

Как сообщал УНИАН, российские войска увеличили активность в Запорожской области. Противник использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия - густой туман.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что существенно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По его словам, враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины Группировки войск "Юг" ведут изнурительные бои за Ровнополье и Яблоково.

