План по выходу Сил обороны из Покровска уже есть, считает Алексей Гетьман.

Самой сложной задачей для военных с точки зрения планирования и организации является плановый отвод войск. Такое мнение высказал Алексей Гетьман - ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, комментируя возможный отвод Сил обороны из Покровска.

"Это сложнее, чем планировать операции по наступлению или обороне, любой. Это наиболее сложная организационная задача. И она уже подготовлена, боевое распоряжение уже готовы. И когда наступит такое время, если придется отходить из Покровска - надо будет просто одна команда. Если ситуация будет такова, что надо отходить - решение уже есть, боевое распоряжение есть в карманах у командиров. Только команда на выполнение еще не поступила", - сказал Гетьман в эфире телемарафона.

В то же время он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что никто не заставляет украинских солдат умирать ради руин. По словам эксперта, термин "руины" - крайне важен в этом заявлении.

"Мы когда говорим, что надо оставить какой-то населенный пункт, то забываем сказать, что этот населенный пункт существует только юридически. Фактически это руины, там уже ничего нет. И здесь 50 на 50 разделяются мнения военнослужащих, стоит ли держать оборону на руинах, или лучше отойти в поле и на построенных заранее позициях держать оборону. Когда есть город неразрушенный или частично разрушенный, 100% лучше держать оборону в городе. Когда разрушен полностью, то 50 на 50", - объяснил Гетьман.

Ситуация в Покровске: важные новости

Ранее о ситуации в Покровске рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, сейчас Россия не контролирует Покровск, а в самом городе и его окрестностях идут бои.

Между тем в 155-й ОМБр рассказали, что ситуация в районе Покровска сложная. В то же время там отметили, что выходить Силам обороны из города пока "нецелесообразно", поскольку РФ там не имеет успеха, а украинские защитники пытаются стабилизировать ситуацию.

