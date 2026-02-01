Раненый боец ВСУ выбрался из плена, еще и взял с собой двух российских штурмовиков

Выжил только один пленный оккупант.

Украинский боец Владимир Александров, попав в плен к россиянам возле Константиновки, сумел убедить двух оккупантов сдаться украинцам. Об этом случае рассказал журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

"Герой этой истории достоин награды. В районе Константиновки оккупанты ранили бойца Владимира Александрова и взяли его в плен. С Володей долго не было связи. Пока бойца считали пропавшим без вести, ему удалось убедить двух оккупантов сдаться украинцам. К сожалению, выжил только один из вражеских штурмовиков, которые решили сложить оружие", - написал он.

По его словам, несколько дней назад стало известно, что Александров хоть и ранен, но жив и пытается доползти с пленным к своим.

""При любых обстоятельствах спасти героя", – решило командование 11-го корпуса. Операцией руководил заместитель командира 11-го АК Павел Федосенко. И вот сегодня Володю удалось вытащить", – отметил Цаплиенко.

Он добавил, что не зря у него такой красноречивый позывной, как "Позитив", и показал фото, на котором полковник Федосенко обнимает раненого героя в точке эвакуации. Также Цаплиенко опубликовал видео с российским пленным, которого Александров уговорил сдаться.

Плен ВСУ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно на Лиманском направлении украинские военные взяли в плен российского снайпера и связиста. Пленные оккупанты признались, что они из 25 армии ВС РФ. На видео, обнародованном пограничниками, россияне поблагодарили украинских военных за то, что они их не ликвидировали. Свое видеообращение оккупанты завершили словами "Слава Украине!".

Также мы писали, что ВСУ взяли в плен гражданина Кубы Джоанди Депалазу с позывным "Никто". Кубинец рассказал, что проработал в Москве 8 месяцев, хотя виза была действительна только три месяца. По его словам, он не подписывал контракт с Минобороны РФ, однако его отвезли на фронт. Депалазу поделился, что с момента попадания на фронт он не видел ни своих документов, ни выплат.

Вас также могут заинтересовать новости: