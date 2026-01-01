Операторы украинских дронов обнаружили оккупанта, который оставил записку "Пажалуста заберите меня в плен, я хочу жить".

На Харьковщине, на Лиманском направлении, российский военный проник в заброшенный дом и разместил на окнах самодельные таблички с просьбой взять его в плен. Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ.

Дом с надписями заметили операторы беспилотников подразделения "Феникс" батальона "Воля" во время аэроразведки. На куске картона на русском языке было написано:

"Пажалуста заберити меня в плен, я хочу жить (орфография сохранена - УНИАН)".

После обнаружения военнослужащего оператор дрона передал ему четкие инструкции по безопасной сдаче в плен и дальнейших действий. Впоследствии к операции присоединилось спецподразделение "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады, которое без сопротивления задержало российского солдата.

Пленные оккупанты

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину в плен попали более 10 тысяч российских военнослужащих. Среди пленных растет доля иностранных наемников.

Больше всего пленных было взято в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

