Спецназовцы НГУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в Крыму (видео)

Первый дрон попал в носовую часть бомбардировщика, а второй БПЛА нанес повторный удар в район топливных баков.

Спецназовцы Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко в Facebook.

Он отметил, что операцию провели боевые водолазы ЦСН "Омега". Пивненко подчеркнул, что они подтвердили способность наносить высокоточные удары по приоритетным целям противника глубоко в его тылу.

"После обнаружения актуальной цели было проведено тщательное планирование операции. В момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины, ударные беспилотники "Омеги" поразили цель", - рассказал командующий НГУ.

Пивненко поделился, что первый дрон попал в носовую часть бомбардировщика, а второй БПЛА нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно уничтожив его.

"Этот результат является ещё одним подтверждением того, что Национальная гвардия Украины системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине", - добавил командующий НГУ.

Кроме того, Пивненко рассказал, что подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса НГУ "Хартия" также эффективно выполняют боевые задачи на дальностях свыше 100 километров. По его словам, основными целями становятся логистические маршруты, склады боеприпасов, пункты управления, средства противовоздушной обороны, а также места сосредоточения личного состава и авиация врага.

"Такие удары существенно ослабляют боевые возможности врага, нарушают его систему обеспечения и вынуждают перебрасывать значительные ресурсы на защиту собственного тыла", - отметил Пивненко.

Сбитие российского Су-35 - что известно

Ранее ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что в июле российский истребитель Су-35 попал в засаду и был сбит. При этом он не исключил, что для сбивания этого истребителя был задействован зенитный ракетный комплекс Patriot.

Он рассказал, что засада, вероятно, была организована так, что ЗРК и его пусковая установка были замаскированы и выключены, а значит, не излучали электромагнитные волны. При этом он подчеркнул, что Су-35 - это "серьезный самолет" и хорошая цель.

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