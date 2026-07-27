Большинство водителей неправильно заряжают телефон в машине – и даже не знают об этом

Штатные USB-порты мультимедийной системы изначально созданы для передачи данных, а не зарядки устройств.

Практически все современные автомобили оснащаются USB-портами – они расположены на приборной панели, в центральном подлокотнике и даже на заднем ряду сидений. Многие водители используют их для зарядки смартфона, однако эксперты предупреждают, что это не лучший вариант.

Если после длительной поездки вы замечали, что уровень заряда смартфона почти не изменился, причина зачастую вовсе не в неисправном кабеле или аккумуляторе. Проблема в том, что большинство встроенных USB-портов автомобиля изначально предназначены не для зарядки, а для передачи данных, объясняет HowToGeek.

Именно через них работают Apple CarPlay, Android Auto, воспроизводится музыка, передаются данные навигации и другие функции мультимедийной системы. Из-за этого такие порты обычно выдают минимальную мощность, которой хватает лишь для поддержания соединения с мультимедийной системой.

Видео дня

Как отмечают эксперты, многие автомобильные USB-разъемы обеспечивают ток всего 0,5 А. Этого достаточно для передачи данных, но слишком мало для современных смартфонов с аккумуляторами большой емкости. В результате за час поездки аппарат может зарядиться всего на 5%, а при одновременном использовании навигации, потоковой музыки или других приложений заряд и вовсе может разряжаться быстрее, чем заряжаться.

Некоторые автомобили оснащаются дополнительными USB-портами, предназначенными исключительно для зарядки. Однако и они не всегда решают проблему. Чаще всего такие разъемы выдают около 1 А, что также существенно уступает требованиям современных стандартов быстрой зарядки.

Для сравнения, Galaxy S26 поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт, а модели Galaxy S26 Plus и Galaxy S25 Ultra – до 60 Вт при использовании совместимого адаптера с поддержкой Power Delivery. Современные iPhone также способны заряжаться на значительно более высокой мощности, чем может обеспечить встроенный USB-порт автомобиля.

Как лучше заряжать телефон в машине

Эксперты советуют отказаться от использования встроенных USB-разъемов для зарядки и подключать смартфон к 12-вольтовой розетке (прикуривателю). Такие адаптеры поддерживают современные протоколы быстрой зарядки и способны выдавать десятки ватт мощности, позволяя заряжать не только смартфоны, но и планшеты, ноутбуки и другие устройства.

По словам специалистов, хороший автомобильный адаптер с поддержкой USB Power Delivery обеспечит скорость зарядки, практически не уступающую домашнему сетевому зарядному устройству. Поэтому встроенные USB-порты лучше оставить для работы Apple CarPlay и Android Auto, а для пополнения заряда использовать отдельное зарядное устройство, подключенное к 12-вольтовой розетке.

Таким образом, если после часа в дороге уровень заряда телефона почти не изменился, проблема, скорее всего, не в кабеле и не в самом смартфоне, а в ограниченной мощности встроенного USB-порта автомобиля.

Ранее эксперты объяснили, почему одинаковые на вид разъемы работают по-разному, а USB-C не всегда гарантирует высокую скорость.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который целый год заряжал смартфон беспроводной зарядкой.

Вас также могут заинтересовать новости: