Российские оккупанты атаковали днепровский склад одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины "Оптима-Фарм". Об этом сообщили представители компании для "Экономической правды".

Отмечается, что склад полностью уничтожен. К счастью, из сотрудников никто не пострадал. Сейчас размер нанесенного ущерба неизвестен.

По словам журналистов, уничтоженный склад обслуживал южные области Украины.

В "ЭП" напомнили, что такой удар уже является третьим на склады "Оптима-Фарм". В частности 25 октября россияне обстреляли складской комплекс и офис компании в Киеве. Тогда убытки оценивались в пределах 100 млн долларов. Кроме того, из-за этой атаки было уничтожено 20% месячного запаса лекарств Украины.

Также 28 августа армия РФ обстреляла и фармацевтический склад СП "Оптима-Фарм", который находится в столице.

Как писал УНИАН, 14 ноября РФ ударила дроном по рынку в Черноморске, в результате чего погибли два человека, а также есть раненые. В частности пострадали семь человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за удара были повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

Также в этот день Россия массированно атаковала энергетику в трех областях, что привело к обесточиванию части потребителей. Из-за атаки обесточенными остались потребители в Донецкой, Киевской и Одесской областях.

