Как отметили в "Укрэнерго", наибольший объем ограничений 14 ноября будет в вечерние часы.

Россия ударила дронами и ракетами по энергетическим объектам в нескольких областях Украины, что привело к обесточиванию части потребителей, сообщает Минэнерго.

"В результате атак на утро остаются обесточенными потребители в Донецкой, Киевской и Одесской областях. Энергетики оперативно выполняют восстановительные работы на поврежденных объектах", - отметили в сообщении.

Кроме того, до завершения текущих суток в большинстве регионов потребителям будут поочередно отключать свет, сообщили в ведомстве. Промышленность и бизнес также должны уменьшить потребление электроэнергии в соответствии с определенными лимитами.

Видео дня

В Минэнерго также напомнили, что актуальные графики отключений можно посмотреть на сайте соответствующего облэнерго.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате вражеской атаки в столице на утро были обесточивания, однако они уже устранены, и действуют графики отключения. Также есть перебои с отоплением в Деснянском и части Подольского района.

В "Укрэнерго", в свою очередь, добавили, что до конца суток 14 ноября в Украине будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы).

Атаки РФ на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, в пятницу Россия массированно атаковала Киев и область дронами и ракетами, есть попадания во многих районах, в том числе в многоэтажки. По данным полиции, в Киеве в результате российского удара пострадали около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ запустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет.

В ночь на 11 ноября Россия ударила по Одесской области, загорелось несколько энергообъектов. Также было повреждено депо "Укрзализныци".

Вас также могут заинтересовать новости: