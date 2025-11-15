Захватчики воспользовались туманом чтобы построить переправу и осуществили штурмовые действия.

В пятницу, 14 ноября, российские оккупанты совершили штурм Новопавлики Днепропетровской области. Захватчики воспользовались погодными условиями.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, пользуясь туманом, кацапы навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным и переправили около 10 единиц техники.

"К сожалению, они были поздно обнаружены, поэтому противник сумел в центральной и южной части села рассредоточить десант, который разбежался по укрытиям", - отмечают наблюдатели.

По состоянию на вечер 14 ноября известно об уничтожении не менее 1 танка и БМП, судьба остальной техники неизвестна. Осуществляются мероприятия по выявлению и поражению оккупантов.

"Техника умудрилась еще раз заехать, поэтому количество к*цапов в селе точно не 2-3 человека", - добавили в DeepState.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, российское военное командование сосредоточилось на захвате Покровска, а не попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Президент Владимир Зеленский признал, что ситуация в Покровске является "очень сложной" и заявил, что любое решение о выводе войск должно приниматься военным командованием на местах.

