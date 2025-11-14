Ударом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт.

Сегодня утром российские оккупанты нанесли дроновой удар по рынку города Черноморск Одесской области, в результате чего погибли два человека, есть раненые. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые из них - в тяжелом состоянии.

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил Кипер.

Отмечается, что ударом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

На месте работают спасатели и все соответствующие службы.

В социальных сетях очевидцы пишут, что беспилотник упал на машину продавца картофеля, возле авто была очередь. Люди утверждают, что дрон специально был направлен россиянами по гражданским.

Российская атака по Украине

Сегодня ночью РФ массированно атаковала Киев и область дронами и ракетами. Известно о четырех погибших в столице, десятки получили ранения. В столице повреждено около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

Также утром российские оккупанты запустили в направлении города Сумы противокорабельную ракету "Циркон". Запуск состоялся с территории временно оккупированного Крыма. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что несколько раз Россия уже применяла эти ракеты. Военный не исключает, что россияне, возможно, изучают, как "Циркон" себя показывает в реальных "боевых условиях".

