Россия нанесла массированный удар по Одессе: в порту вспыхнули масштабные пожары

В ночь на 7 марта российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области, в результате чего вспыхнули масштабные пожары.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, враг массированно атаковал областной центр, зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. По данным чиновника, информация о пострадавших или повреждениях жилых домов в городе не поступала.

В то же время в пресс-службе Главного управления ГСЧС рассказали, что ночью Россия направила ударные беспилотники на Одессу и область.

"В результате попаданий на территории портовой инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в государственном предприятии "Администрация морских портов Украины", в результате ночной массированной атаки врага повреждена инфраструктура портов Одесской области. Зафиксировано возгорание и повреждение емкостей для хранения грузов, в том числе масла, а также административных и технических зданий. Сейчас в регионе фиксируются повреждения припортовой инфраструктуры.

По информации вице-премьера по восстановлению, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, возник пожар резервуаров с растительным маслом и поврежден зерновой склад, на территории другого порта повреждена инфраструктура.

Ночной удар россиян

Как писал УНИАН, в ночь на 7 марта армия РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры в Днепропетровской области. По данным ГСЧС, возник масштабный пожар, около 200 спасателей и 60 единиц техники ликвидируют последствия российской атаки. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что 15 вражеских БПЛА сбили украинские военные. По данным Ганжи, в результате российских ударов по области погиб человек, еще один получил ранения.

В Харькове на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы. Из-под завалов 5-этажного дома спасатели деблокировали тела 5 погибших, пострадали не менее 10 человек. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация пожара. Под завалами еще могут быть люди.

