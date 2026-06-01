На юге враг не уложился в сроки по захвату населенных пунктов, - Волошин

Отдельно отмечается постепенное возобновление штурмовой активности в районе островов на Приднепровском направлении.

Российские оккупационные войска в течение последних нескольких дней существенно усилили интенсивность боевых действий на южном направлении - российское командование ставило задачу до конца мая захватить ряд населенных пунктов, но планы врага сорваны. Как пишет "Укринформ" со ссылкой на представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, интенсивность боев растет с каждым днем.

По словам Волошина, противник последовательно увеличивает количество боевых столкновений.

"Враг уже несколько дней подряд увеличивает свою боевую активность на юге… За прошедшие сутки зафиксировано 56 боевых столкновений. В течение последних четырех дней фиксируется уже более 50 боевых столкновений в сутки", - отметил он.

Видео дня

По словам Волошина, российское командование ставило задачу до конца мая захватить ряд населенных пунктов, в частности Гуляйпольское и Железнодорожное, а также выйти в направлении Верхней Терсы. Однако эти планы реализованы не были.

Несмотря на это, интенсивность атак не уменьшается. Наиболее активные боевые действия фиксируются к юго-западу и северу от Гуляйполя. В частности, Воздвижевка находится под постоянным давлением врага - ежедневно здесь происходит более десяти атак. Также активные бои продолжаются в районах Чаривного, Гуляйпольского и вблизи Железнодорожного.

Как отмечает военный, к северу от Гуляйполя российские войска действуют в районах Доброполья, Варваровки и Прилук, пытаясь продвинуться в направлении Терноватого и Косовцевого.

"Здесь противник рвется в направлении Терноватого и в направлении Косовцевого, где также имеет определенные сроки от командования, и до конца месяца эти населенные пункты должны перейти под его контроль", - объяснил спикер.

Активизация на Приднепровском направлении

Отдельно фиксируется постепенное возобновление штурмовой активности в районе островов на Приднепровском направлении. За прошедшие сутки противник пытался атаковать украинские позиции вблизи Антоновских мостов, а также наносил огневые удары по районам железнодорожного и автомобильного мостов.

Кроме того, в течение последних дней российские силы пытались высадиться на острова Белогрудый, Нестрига и Великий Вильковый, одновременно осуществляя перегруппировку и ротацию подразделений.

По данным Сил обороны, на Приднепровском направлении резко возросло количество ударов дронами - до 650-700 в сутки. Около трети из них составляют удары "Ланцетами" и "Молниями".

Также существенно возросла интенсивность артиллерийских обстрелов. Если раньше речь шла о 250-270 обстрелах в сутки, то за прошедшие сутки зафиксировано 455 обстрелов с использованием около 2000 боеприпасов.

Не уменьшается и количество авиационных ударов: за сутки противник нанес 24 удара, применив более 80 управляемых авиабомб.

По словам Волошина, россияне перешли к тактике массированных ударов по одному-двум населенным пунктам, расположенным вблизи украинских позиций.

За прошедшие сутки, как сообщил спикер, российские войска потеряли 180 военнослужащих и 56 единиц вооружения и техники. По его словам, такие показатели потерь сохраняются примерно в течение месяца.

Ситуация на юге страны

Напомним, в Пологовском районе Запорожской области российским оккупантам за четыре года не удалось захватить село Малая Токмачка. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что Малая Токмачка - кость в горле агрессора. Это тот населенный пункт, который противник не может взять, а "словами своими уже взял несколько раз". Как только противник подходит к этому населенному пункту, украинские военные его уничтожают.

Вас также могут заинтересовать новости: