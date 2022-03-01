Остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка и Буча, сказал глава министр внутренних дел.

Из-за российской агрессии только на востоке Украины около 40 тысяч человек остались без света и пищи, враг не дает эвакуировать местное население.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Сейчас сложная гуманитарная ситуация на востоке государства. Особенно остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талаковка, где продолжаются активные боевые действия. Но российская сторона не дала ответ относительно эвакуации населения", - сообщил министр.

Глава МВД отметил, что Украина применила все возможные международные инструменты, чтобы добиться этого.

Также критическая ситуация и в городе Буча Киевской области.

"Правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами и горючим. Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в города, которые в них больше всего нуждаются", - сказал министр.

Напомним, глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба говорил, что в регионе на двух направлениях сложная гуманитарная ситуация.

24 февраля президент РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.

После этого враг атаковал жилые дома. На территорию украинского государства также запускали ракеты из Беларуси.

Только в Киеве 1 марта в результате ракетного удара по телебашне, по предварительным данным, погибли пять человек, а еще пять - пострадали.

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