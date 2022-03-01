Наблюдаются временные проблемы с телетрансляцией.

Российские захватчики ударили по столичной телевышке в районе метро "Дорогожичи".

В результате вражеской атаки в месте падения снаряда образовался столб дыма.

О пострадавших или погибших пока информации нет.

Как сообщает Суспильне, снаряд попал в аппаратную вещателя на телевышке. Наблюдаются временные проблемы с телетрансляцией.

В ближайшее время обещают включить резервное вещание.

Важно

Накануне Минобороны и СБУ предупреждали украинцев о запланированной информационно-психологической операции россиян, в рамках которой оккупанты будут глушить связь и сеять панику из-за якобы капитуляции действующей власти. Спецслужбы призывают этому не верить.