Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе.

Как сообщил Боррель в микроблоге Twitter, он в Москве встретился с Лавровым для обсуждения отношений Евросоюз-Россия, которые находятся на самом низком уровне после отравления и заключения Алексея Навального.

"Я настаивал во время нашей дискуссии на необходимость полного выполнения Минского соглашения и на уважении территориальной целостности Украины. Мы также обсудили неурегулированные конфликты в общих соседних регионах, которые надо решать в соответствии с Хельсинскими принципами", - подчеркнул Боррель.

"Мы согласились, что в наших общих интересах вместе реагировать на глобальные вызовы, такие как климатические изменения и глобальный ответ на пандемию. Опираясь на положительный опыт совместного всеобъемлющего плана действий (ядерное соглашение по Ирану 2015 года - УНИАН), мы можем рассмотреть дальнейшее участие в мирном процессе на Ближнем Востоке", - заявил Боррель.

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Автор: Виталий Саенко