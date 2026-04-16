Комбинированная российская атака на Украину имела две особенности: Игнат раскрыл подробности

На этот раз противник наносил удары в другое время суток.

Особенностью последней российской комбинированной воздушной атаки стало применение большого количества баллистики, а также перенос ударов на другое время суток. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Особенность этой атаки заключалась в том, что противник применил большое количество баллистики - 19 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" - по четырем регионам. Снова пострадал Киев, где было 5 попаданий. Также пострадали Днепр, Харьковская и Одесская области", - рассказал он.

Игнат напомнил, что атака состояла из двух волн. Первая – крылатыми ракетами – произошла накануне вечером. Вторая волна – баллистическими ракетами – пришлась на ночь.

"После "перемирия", которое у нас было (по крайней мере, "Шахедов" и ракет в середине страны не было), в ночь на 15 апреля противник применил более 300 беспилотников. Проведя такую разведку боем, противник продолжил атаку – провел 2 волны, применив ракеты наземного и воздушного базирования Х-101, "Искандер-К" и "Искандер-М", – отметил представитель Воздушных сил.

Он обратил внимание, что если крылатые ракеты почти все были сбиты, то баллистика для нас остается "ахиллесовой пятой".

"Сегодня было сбито 8 (баллистических ракет, – ред.) – чуть меньше половины. Чтобы сбивать больше, нам нужны как системы, так и ракеты к ним, на чем сегодня делает акцент руководство государства", – говорит Игнат.

Также он подчеркнул, что эта вражеская атака, в отличие от предыдущих, была перенесена на другое время суток: если обычно противник наносит удары крылатыми ракетами под утро, то на этот раз это произошло вечером.

Атака РФ по Украине 15-16 апреля

Как сообщал ранее УНИАН, россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Среди городов под ударом оказался Киев, где фиксируются жертвы, раненые и разрушения. По данным ГСЧС, в столице в результате атаки погибли 4 человека, среди них ребенок. Также сообщается, что 54 человека получили ранения.

Также армия РФ атаковала Одессу ракетами и дронами. Погибло 8 человек, 16 – пострадали. Воздушную тревогу объявляли несколько раз. Сначала из-за ударов дронов – десятки беспилотников устремились на регион со стороны Черного моря, под утро – из-за ракетной атаки по Одессе. В городе были слышны мощные взрывы.

Во время атаки были прямые попадания 12 ракет и 20 дронов. Противовоздушная оборона сбила/подавила 667 вражеских целей: 19 крылатых ракет Х-101, 8 баллистических ракет "Искандер-М/С-400"; 4 крылатые ракеты "Искандер-К", 636 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

