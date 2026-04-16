Прямые попадания 12 ракет и десятков дронов: Воздушные силы раскрыли детали российских атак

По состоянию на 07:30, средствами противовоздушной обороны уничтожено 667 вражеских целей.

С утра 15 апреля до утра сегодняшнего дня россияне осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил. По их данным, всего радиотехническими войсками обнаружено и сопровождено 703 воздушных цели:

19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет "Искандер-К";

659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

В Воздушных силах отметили, что атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 667 вражеских целей:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

636 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

"Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БпЛА в 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется", – говорится в сообщении.

Воздушные силы добавили, что атака продолжается, в воздухе несколько вражеских БпЛА.

Ночная атака россиян

В ночь на 16 апреля в ряде областей звучала воздушная тревога. Враг запустил по Украине ракеты и "Шахеды". О попаданиях сообщалось в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе. Там есть раненые и погибшие.

Рано утром россияне снова атаковали столицу дронами и попали в жилой многоэтажный дом.

