Прямые попадания 12 ракет и десятков дронов: Воздушные силы раскрыли детали российских атак

С утра 15 апреля до утра сегодняшнего дня россияне осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил. По их данным, всего радиотехническими войсками обнаружено и сопровождено 703 воздушных цели:
- 19 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 20 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет "Искандер-К";
- 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
В Воздушных силах отметили, что атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 667 вражеских целей:
- 19 крылатых ракет Х-101;
- 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 636 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
"Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БпЛА в 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется", – говорится в сообщении.
Воздушные силы добавили, что атака продолжается, в воздухе несколько вражеских БпЛА.
Ночная атака россиян
В ночь на 16 апреля в ряде областей звучала воздушная тревога. Враг запустил по Украине ракеты и "Шахеды". О попаданиях сообщалось в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе. Там есть раненые и погибшие.
Рано утром россияне снова атаковали столицу дронами и попали в жилой многоэтажный дом.