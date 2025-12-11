Служба безопасности Украины усиливает удары по россиянам в воздухе, на суше и на море. "Санкции Малюка" остаются самыми эффективными из всех, которые были введены против РФ. Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытько.

Эксперт подчеркивает, что Служба удачно работает в континентальном масштабе и стала одной из лучших в мире.

"На днях издание The Wall Street Journal опубликовало большой материал об эпической операции "Паутина", которую провела СБУ. Беспрецедентный ущерб стратегической авиации России трудно забыть. СБУ стремительно поднимается в мировом рейтинге спецслужб. Служба успешно действует против значительно более ресурсного и сильного противника. Сочетает как органические функции контрразведки, так и новые ударные способности. Малюк "вводит санкции" обеими руками. ЦСО "А" СБУ наносит уже хрестоматийные удары БПЛА. А 13-е управление ГВКР работает морскими дронами SeaBaby", - акцентирует Копытько.

Эксперт считает, что новые удары СБУ по теневому флоту имеют стратегическое значение.

"Кинетические санкции СБУ против российского теневого флота - это не только технологические, но и организационные и политические новации, меняющие ландшафт. СБУ, по сути, создала вилку: или вы разбираетесь с "теневым флотом" административными мерами, или "Южно-Крымский океан" будет закрыт для него нашими санкциями. Это - новая реальность", - подчеркивает военный эксперт.

"Уверен, что СБУ может уничтожать танкеры быстрее, чем их будут строить корейцы и китайцы. То есть перспектива очевидна: российская перевалка нефти через Новороссийск, Туапсе и другие каналы превратится в тоненький ручеек. К тому же - прерывистый", - резюмирует Копытько.

Напомним, сегодня стало известно, что кроме ударов по теневому флоту РФ, беспилотники СБУ также остановили работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море. Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

