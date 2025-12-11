По данным наших источников в спецслужбе, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по нефтедобывающей платформе.

Бойцы центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили дронами нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", остановив нефтедобычу на десятках скважин.

Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе.

Отмечается, что это первое поражение Украиной российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Видео дня

"Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает", - отмечают источники.

Месторождение им. Филановского - одно из крупнейших разведанных в России и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"Хлопок" в Каспийском море - это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились", - отметил наш источник в спецслужбе.

Атаки Украины на энергетическую инфраструктуру России - последние новости

В ночь на 11 декабря украинские беспилотники посетили очередной энергообъект России. На этот раз хлопок расцвел на Дорогобугской ТЭЦ в Смоленской области.

Примерно за неделю до этого беспилотники в очередной раз проинспектировали Сызранский НПЗ. В результате атаки завод приостановил переработку нефти ориентировочно на месяц.

В тот же день дроны ударили по порту в российском Темрюке в Краснодарском крае. В результате атаки загорелись резервуары с топливом.

Вас также могут заинтересовать новости: