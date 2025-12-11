Бойцы центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили дронами нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", остановив нефтедобычу на десятках скважин.
Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе.
Отмечается, что это первое поражение Украиной российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море.
"Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает", - отмечают источники.
Месторождение им. Филановского - одно из крупнейших разведанных в России и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.
"Хлопок" в Каспийском море - это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились", - отметил наш источник в спецслужбе.
Атаки Украины на энергетическую инфраструктуру России - последние новости
В ночь на 11 декабря украинские беспилотники посетили очередной энергообъект России. На этот раз хлопок расцвел на Дорогобугской ТЭЦ в Смоленской области.
Примерно за неделю до этого беспилотники в очередной раз проинспектировали Сызранский НПЗ. В результате атаки завод приостановил переработку нефти ориентировочно на месяц.
В тот же день дроны ударили по порту в российском Темрюке в Краснодарском крае. В результате атаки загорелись резервуары с топливом.