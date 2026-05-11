На фронте зафиксированы новые изменения: "Азов" официально опубликовал видео многочисленных поражений вражеской техники в районе Мариуполя. До этого же подразделение заявило об огневом контроле дорог вокруг Донецка.

Похоже, впервые массированные удары на глубину более 120 км вглубь территории противника демонстрирует не подразделение спецназа, которое охотится за российскими генералами, ПВО, ракетными системами и другими дорогостоящими видами вооружений, а именно фронтовый корпус, который демонстрирует более рутинную, но на самом деле гораздо более смертоносную для сухопутных сил врага "процедуру" – контроль логистики.

Контроль логистики, по большому счету, – это и есть контроль суши. Огневой запрет противнику ездить на грузовом и легковом транспорте на сотню километров вглубь его территории будет означать: ни один танк, пушка, грузовик с пехотой или боекомплектом не сможет свободно доехать до того момента, когда это станет угрозой для наших войск.

Мы, возможно, не осознаем, насколько это сильно и геополитически важно. На фоне ярких взрывов в Туапсе и Усть-Луге это действительно выглядит не так заметно. Но это еще один, как минимум, не менее весомый факт сползания РФ к своему поражению.

Зона безопасности на 100 км предполагает, что в территориальных захватах так называемой СВО нет никакого смысла.

Как известно, один из "реалистичных" сценариев для россиян, чтобы поставить войну на паузу, – это зафиксировать создание сухопутного коридора на Крым. На тот Крым, который ассоциируется с самой успешной операцией россиян в этом столетии. Чистый приз, самый светлый для путинистов момент путинизма.

Все последующие ужасные потери с 2022 года Москве можно попытаться оправдать тем, что укрепили связь с полуостровом, якобы намертво прикрепили его к телу империи не тонким мостом, а полосой твердой земли. Ну, действительно, кого из российских обывателей волнует точное количество подконтрольных РФ районов Донецкой и Луганской областей? А вот теперь Крым – не в окружении вражеских стихий, то есть воды и украинцев, а навеки российский, потому что к нему ведет широкий степной путь.

Но азовское видео показывает нам, что все уже совсем не так. Что полностью остановить любую наземную логистику, выбить тепловозы, разбомбить вагоны и сжечь любую машину – вполне реалистичная задача. "Азов" – это несколько тысяч дроноводов, которые будут круглосуточно патрулировать каждую дорогу от ЛБЗ и до Азовского моря. У них это – личное.

И разве только "Азов"? Эта технология уже есть, или вот уже будет доступна смежникам, которые "смотрят" в сторону моря из районов возле Херсонщины, Запорожья, Донецкой области.

Задача – добраться до Крыма – скоро станет еще одним видом российской рулетки.

И это – лишь один из примеров. По сути, вся неподконтрольная нам территория Украины рано или поздно станет зоной риска для россиян. Такова логика технического прогресса. Донецк, Луганск скоро должны быть окружены – не нашей пехотой и танками, а нашими крылатыми роботами.

Забегая вперед, отвечу на вопрос: "А смогут ли россияне сделать симметричный ход и так же заблокировать Херсон, Запорожье, Харьков?". Ответ: теоретически, да, но это им точно сейчас будет в 10 раз сложнее и в 10 раз дороже.

А тот самый Гиркин-Стрелков, звезда "патриотических" телеграм-каналов РФ, несмотря на пребывание в тюрьме, всё – что касается наращивания наших воздушных возможностей – понимает правильно. И предсказывает наш десант на Крым. Мол, у украинцев уже достаточно сил организовать "дроновый зонтик" над территорией высадки.

Что ж, идея хоть и преждевременная, но красивая.