'Мы до сих пор недооцениваем, как изменилась война': Волкер заявил, что Украина может обучать НАТО

По словам Волкера, Украина стала мировым лидером в новом способе ведения войны.

Украина стала лидером в способах ведения современной войны, в частности за счет использования значительно более дешевых боевых систем, дронов и искусственного интеллекта, и должна войти в западную оборонную промышленность и обучать НАТО.

Об этом в Одессе во время Черноморского форума по безопасности (Black Sea Security Forum) заявил бывший специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер.

По его словам, мир недооценивает, насколько изменилась война в Украине, ведь сегодня Украина стала мировым лидером в новом способе ведения войны.

"Украина разрабатывает чрезвычайно эффективные и в то же время недорогие системы. И это дает возможность применять это вооружение значительно чаще, чем западные аналоги. Мы должны учиться у Украины. Ведь сегодня Украина стала мировым лидером в новом способе ведения войны. Именно поэтому Украина должна войти в западную оборонную промышленность и, в частности, сотрудничать с НАТО", – подчеркнул Волкер.

По его словам, этот опыт должно использовать НАТО и интегрировать Украину в западную оборонную промышленность.

Он пояснил, что страны НАТО не имеют такого опыта, как Украина, поскольку не наблюдают, что реально происходит на поле боя, что дает возможность постоянно адаптироваться к новым вызовам.

"Думаю, мы до сих пор недооцениваем, как изменилась война в Украине, и то, как Украина развивает мощный военный потенциал, в частности, благодаря использованию недорогих технологий, дронов, искусственного интеллекта", – сказал Волкер.

Он заявил, что Украина создала очень эффективные и современные военные системы, используя дешевые технологии. Преимущество украинского оружия в том, что его можно использовать чаще и более массово, чем дорогие западные системы.

Другие заявления Волкера

Напомним, ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер указал, что НАТО – это золотой стандарт. По его мнению, Украина не должна отказываться от цели стать полноправным членом альянса. В то же время он констатировал, что Украина не получит приглашение присоединиться "прямо сейчас". Поэтому Украине сейчас нужно работать над гарантиями безопасности с как можно большим количеством стран, и перспективной может стать нордическо-балтийско-британская структура, в которую, в том числе, входит Польша.

