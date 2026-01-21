Уникальная килл-зона ВСУ в Купянске может переломить ситуацию на линии фронта, - ISW

ВСУ создали зону поражения с использованием беспилотных систем вблизи Купянска, которая может уничтожить до 88 процентов российских войск до того, как они приблизятся к украинским позициям.

В районе Купянска украинские Силы обороны смогли создать непроходимую килл-зону, в пределах которой россияне не могут использовать технику на глубине 20−25 километров от линии фронта или пехоты в пределах одного километра от линии фронта. При этом, как пишут аналитики Института изучения войны, если ВСУ смогут расширить эту тактику на всю линию фронта, это позволит остановить российское наступление.

В ISW напоминают, что 20 января украинское подразделение "Орион" сообщило, что ВСУ создали зону поражения с использованием беспилотных систем вблизи Купянска, которая может уничтожить до 88 процентов российских войск до того, как они приблизятся к украинским позициям. Подразделение сообщило, что беспилотные системы препятствуют передвижению и маневрированию российской пехоты в пределах одного километра от линии фронта, а также препятствуют передвижению и маневрированию российской техники и механизированного оборудования на расстоянии 20-25 километров от линии фронта.

При этом, как отмечают аналитики ISW, если ВСУ смогут воспроизвести достигнутые в Купянске результаты на всей линии фронта, то, вероятно, смогут пресечь продвижение России и обеспечить украинские контратаки по всему театру военных действий, поскольку не позволят российской пехоте маневрировать на больших участках фронта.

"Украина может значительно снизить эффективность российской тактики проникновения, если украинские силы не позволят российским войскам использовать технику в пределах 50+ километров от линии фронта, вынуждая российскую пехоту, например, проникать на большие и непреодолимые расстояния пешком", - подчеркивают в ISW.

Система построена на сочетании воздушных и наземных беспилотников ("Лелека", Mavic, FPV, наземные роботы). Это позволяет контролировать участок без постоянного присутствия людей на позициях.

Оборона выстроена эшелонами:

Дальняя зона (20–25 км): FPV-дроны уничтожают технику на подходе.

Ближняя зона (5–10 км): Пространство под полным контролем разведывательных БПЛА. Любое движение фиксируется мгновенно.

Рубеж для пехоты (около 1 км): Здесь невозможно занять позиции. По одной цели могут работать до пяти дронов. Зафиксированы случаи, когда на одного солдата одновременно вылетали до 12 дронов.

